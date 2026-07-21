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Когда примирение освобождает от ответственности и как квалифицировать «слив» данных о ТЦК: правовые позиции КУС ВС

14:27, 21 июля 2026 214
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Обзор практики Кассационного уголовного суда ВС за июнь 2026 года.
Когда примирение освобождает от ответственности и как квалифицировать «слив» данных о ТЦК: правовые позиции КУС ВС
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Верховный Суд представил очередной обзор судебной практики Кассационного уголовного суда в составе ВС — за июнь 2026 года, в котором отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовному процессуальному праву.

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В сфере уголовного права сделаны выводы о том, что:

– для применения института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением виновного с потерпевшим необходимо установить наличие лишь тех условий и оснований, которые непосредственно указаны в ст. 46 УК Украины. Установление иных дополнительных требований в качестве предпосылки для применения положений этой статьи является неправильным;

– для признания лица виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 186, 187 УК Украины и другими положениями, устанавливающими ответственность за завладение чужим имуществом, корыстный мотив не является обязательным. Ключевым является доказывание прямого умысла на противоправное и безвозвратное завладение чужим имуществом с целью получить возможность распорядиться им по собственному усмотрению. Мотивы, побудившие лицо к таким действиям, на их квалификацию не влияют, однако могут быть учтены при назначении наказания и применении других норм уголовного закона;

– размещение информации в мессенджере «Телеграм» о расположении подразделений ТЦК и СП с целью предупреждения участников сообщества о проведении мобилизационных мероприятий подлежит квалификации по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины как воспрепятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

В сфере уголовного процессуального права отмечено, что:

– решение о проведении рассмотрения полностью или частично в отсутствие адвоката суд принимает, исходя из всех обстоятельств производства: сложности обстоятельств дела или правовых вопросов, наличия ранее изложенных позиций, наличия других адвокатов, объяснений обвиняемого лица. В случае проведения рассмотрения без адвоката суд должен максимально компенсировать его отсутствие другими процессуальными средствами;

– органы или учреждения исполнения наказаний не наделены правом на апелляционное обжалование судебных решений суда первой инстанции, принятых по результатам рассмотрения их ходатайства (представления), касающегося вопросов исполнения приговора. Если после открытия апелляционного производства будет установлено, что апелляционное рассмотрение осуществляется по апелляционной жалобе лица, не имеющего права ее подавать, суд апелляционной инстанции должен вынести определение о закрытии апелляционного производства;

– если экспертное исследование проводилось на основании решения органа досудебного расследования, заключение договора с экспертным учреждением не является обязательным. Отсутствие в обвинительном акте сведений о расходах на проведение экспертизы не является безусловным основанием для признания ее недопустимым доказательством.

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Верховный Суд судебная практика уголовное производство УКУ ТЦК

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