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Коли примирення звільняє від відповідальності та як кваліфікувати «злив» даних про ТЦК: правові позиції ККС ВС

14:27, 21 липня 2026 211
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Огляд практики Касаційного кримінального суду ВС за червень 2026 року.
Коли примирення звільняє від відповідальності та як кваліфікувати «злив» даних про ТЦК: правові позиції ККС ВС
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Верховний Суд презентував черговий огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі ВС – за червень 2026 року, в якому відображено важливі правові позиції з кримінального та кримінального процесуального права.

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У сфері кримінального права зроблено висновки про те, що:

– для застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим потрібно встановити наявність лише тих умов і підстав, які безпосередньо зазначені у ст. 46 КК України. Встановлення інших додаткових вимог як передумови для застосування положень цієї статті є неправильним;

– для визнання особи винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 185, 186, 187 КК України та іншими положеннями, що встановлюють відповідальність за заволодіння чужим майном, корисливий мотив не є обов’язковим. Ключовим є доведення прямого умислу на протиправне і безповоротне заволодіння чужим майном з метою отримати можливість розпорядитися ним на власний розсуд. Мотиви, які спонукали особу до таких дій, на їх кваліфікацію не впливають, але можуть бути враховані при призначенні покарання і застосуванні інших норм кримінального закону;

– розміщення інформації в месенджері «Телеграм» про розташування підрозділів ТЦК та СП для попередження учасників спільноти про проведення мобілізаційних заходів підлягає кваліфікації за ч. 1 ст. 114-1 КК України як перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

У сфері кримінального процесуального права зазначено, що:

– рішення про проведення розгляду повністю або частково за відсутності адвоката суд приймає, виходячи з усіх обставин провадження: складності обставин справи або правових питань, наявності викладених раніше позицій, наявності інших адвокатів, пояснення обвинуваченої особи. У разі проведення розгляду без адвоката суд має максимально компенсувати його відсутність іншими процесуальними засобами;

– органи або установи виконання покарань не наділені правом на апеляційне оскарження судових рішень суду першої інстанції, прийнятих за результатами розгляду їхнього клопотання (подання), яке стосується питань виконання вироку. Якщо після відкриття апеляційного провадження буде встановлено, що апеляційний розгляд здійснюється за апеляційною скаргою особи, яка не має права її подавати, суд апеляційної інстанції повинен постановити ухвалу про закриття апеляційного провадження;

– якщо експертне дослідження проводилося на підставі рішення органу досудового розслідування, укладання договору з експертною установою не є обов’язковим. Відсутність в обвинувальному акті відомостей щодо витрат на проведення експертизи не є безумовною підставою для визнання її неналежним доказом.

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Верховний Суд судова практика кримінальне провадження ККУ ТЦК

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