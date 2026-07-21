Развелись, но продолжили жить вместе: суд отменил отказ в выплате 15 млн грн бывшей жене погибшего военного

После развода супруги продолжали жить как семья, и именно это обстоятельство стало ключевым в споре с Минобороны.

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Бывшая жена погибшего военнослужащего, которая после расторжения брака продолжала проживать с ним одной семьей, может претендовать на единовременную денежную помощь в случае гибели военнослужащего. Если факт проживания одной семьей уже установлен вступившим в законную силу судебным решением, Министерство обороны должно учитывать эти обстоятельства при решении вопроса о назначении помощи. К такому выводу пришел Винницкий окружной административный суд.

Женщина обжаловала решение комиссии Министерства обороны, которым ей было отказано в назначении единовременной денежной помощи, предусмотренной постановлением Кабинета Министров №168, после гибели военнослужащего. Суд отменил это решение и обязал министерство повторно рассмотреть ее заявление с учетом установленных судом обстоятельств и правовых выводов, изложенных в решении.

Обстоятельства дела

Истец состояла с военнослужащим в зарегистрированном браке с 1995 по 2019 год. В браке родились двое детей. После расторжения брака они продолжили проживать одной семьей, вести общее хозяйство и воспитывать детей.

В марте 2022 года мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. В декабре 2022 года он погиб при выполнении боевого задания вблизи Марьинки в Донецкой области.

В 2025 году женщина обратилась в Министерство обороны с заявлением о назначении единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего.

Комиссия Министерства обороны отказала в назначении выплаты, придя к выводу, что представленные документы не подтверждают принадлежность заявительницы к кругу лиц, имеющих право на получение помощи. В частности, в министерстве указали на отсутствие документов, подтверждающих ее право на пенсию в связи с потерей кормильца либо статус иждивенца погибшего военнослужащего.

Не согласившись с таким решением, женщина обратилась в административный суд.

Что установил суд

Ключевое значение для разрешения спора имело другое судебное решение, вступившее в законную силу еще в июле 2025 года.

Винницкий городской суд установил, что после расторжения брака стороны с марта 2019 года до дня гибели военнослужащего проживали одной семьей как муж и жена без регистрации брака, а также что истец находилась на его иждивении.

Административный суд отметил, что эти юридически значимые обстоятельства уже подтверждены вступившим в законную силу судебным решением, поэтому Министерство обороны должно было учитывать их при рассмотрении заявления о назначении единовременной денежной помощи.

Суд обратил внимание, что статья 16-1 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» определяет отдельные категории лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь: членов семьи, родителей и иждивенцев погибшего военнослужащего. При этом члены семьи определяются в соответствии с Семейным кодексом Украины, который предусматривает, что семью могут составлять лица, совместно проживающие, ведущие общее хозяйство и имеющие взаимные права и обязанности.

По выводу суда, решение суда общей юрисдикции подтверждает именно те обстоятельства, которые Министерство обороны должно было учитывать при решении вопроса о назначении помощи.

Почему суд не согласился с позицией Министерства обороны

Суд по делу №120/989/26 отметил, что комиссия Министерства обороны фактически не дала оценки всем документам, представленным истцом, а сосредоточилась лишь на отсутствии подтверждения ее статуса иждивенца в соответствии с Законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». При этом действующее судебное решение о проживании сторон одной семьей и нахождении истца на иждивении погибшего военнослужащего осталось без надлежащей оценки.

Также суд отклонил ссылки Министерства обороны на новые постановления Верховного Суда относительно отсутствия обратного действия Закона №3515-ІХ.

Суд пояснил, что эти решения были приняты при иных фактических обстоятельствах и касались лиц, которые никогда не состояли с погибшим военнослужащим в зарегистрированном браке. В то же время в данном деле стороны ранее состояли в зарегистрированном браке, после его расторжения продолжили проживать одной семьей, а эти обстоятельства подтверждены вступившим в законную силу судебным решением. Именно поэтому суд признал релевантной правовую позицию Верховного Суда, изложенную, в частности, в постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №120/17960/23.

Отдельно суд сослался на принцип in dubio pro persona, согласно которому в случае неоднозначного толкования закона предпочтение должно отдаваться тому подходу, который в наибольшей степени защищает права человека. По мнению суда, этот принцип подлежит применению и в вопросах социальной защиты семей погибших военнослужащих.

Решение суда

Винницкий окружной административный суд признал противоправным и отменил решение комиссии Министерства обороны об отказе в назначении единовременной денежной помощи и обязал Министерство обороны повторно рассмотреть заявление истца с учетом выводов суда. Кроме того, суд взыскал с Министерства обороны в ее пользу судебный сбор в размере 1331,20 грн.

Вместе с тем суд не обязал Министерство обороны непосредственно назначить или выплатить помощь. Надлежащим способом защиты нарушенного права он признал отмену незаконного решения комиссии и повторное рассмотрение заявления с учетом установленных судом обстоятельств и правовой оценки, изложенной в решении.

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