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В 68 лет мужчина решил исправить ошибку в дате своего рождения: почему ГРАГС отказал

14:45, 21 июля 2026 208
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Мужчина пытался исправить ошибку, которая более полувека оставалась в официальных документах, однако получил отказ ГРАГС.
В 68 лет мужчина решил исправить ошибку в дате своего рождения: почему ГРАГС отказал
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Ошибка в актовой записи о рождении может преследовать человека десятилетиями. Даже если первичные медицинские документы уже не сохранились, это не означает, что исправить неверные сведения невозможно. Саксаганский районный суд г. Кривого Рога разъяснил, что при таких обстоятельствах лицо имеет право обратиться в суд, который может установить неправильность актовой записи и обязать орган ГРАГС внести соответствующие изменения.

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Суд установил неправильность записи в акте гражданского состояния о рождении заявителя и обязал орган государственной регистрации актов гражданского состояния внести изменения в актовую запись, исправив дату рождения.

Обстоятельства дела

Заявитель обратился в суд после того, как Центрально-Городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Кривом Роге отказал во внесении изменений в актовую запись о его рождении от 11 января 1958 года.

В ГРАГС указали, что не могут внести изменения в актовую запись, поскольку отсутствует первичный документ, подтверждающий дату рождения заявителя. Медицинская документация, на основании которой в свое время была зарегистрирована запись о рождении, уже не сохранилась в связи с истечением установленного срока ее хранения, что сделало невозможной проверку правильности первоначальной записи.

Не согласившись с этим, заявитель обратился в суд. Он утверждал, что при государственной регистрации рождения была допущена ошибка в дате рождения. В подтверждение своих доводов он представил ряд документов, в частности вид на постоянное жительство, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, свидетельство о браке, выписку из реестра территориальной общины и другие документы, в которых указана одна и та же дата рождения. Также заявитель ссылался на возможность подтверждения этих обстоятельств показаниями своих братьев.

Позиция суда

Суд обратил внимание, что законодательство предусматривает возможность внесения изменений в актовые записи гражданского состояния как органами ГРАГС, так и на основании решения суда. Если орган государственной регистрации отказывает во внесении изменений, лицо имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении неправильности актовой записи.

При этом суд сослался на Закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния», Правила внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, разъяснения Пленума Верховного Суда Украины и правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 17 февраля 2021 года по делу № 635/4947/20.

Суд подчеркнул, что по таким делам предметом рассмотрения является не оценка законности отказа органа ГРАГС, а установление того, действительно ли актовая запись содержит неправильные сведения. Если это подтверждается доказательствами, суд может установить неправильность записи и обязать орган ГРАГС внести соответствующие изменения.

Также суд отметил, что после отказа органа ГРАГС и при отсутствии первичной медицинской документации судебный порядок является единственным эффективным способом защиты права заявителя на внесение достоверных сведений в актовую запись о рождении.

Что решил суд

Суд полностью удовлетворил заявление.

Решением по делу № 214/2291/26 установлен факт неправильности актовой записи о рождении в части даты рождения заявителя и Центрально-Городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния в городе Кривом Роге обязан внести соответствующие изменения в актовую запись № 5 от 11 января 1958 года, исправив дату рождения на правильную.

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