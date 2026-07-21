У 68 років чоловік вирішив виправити помилку в даті свого народження: чому ДРАЦС відмовив

Чоловік прагнув виправити помилку, яка понад пів століття залишалася в офіційних документах, але отримав відмову ДРАЦС.

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Помилка в актовому записі про народження може переслідувати людину десятиліттями. Навіть якщо первинні медичні документи вже не збереглися, це не означає, що виправити неправильні відомості неможливо. Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу роз’яснив, що за таких обставин особа має право звернутися до суду, який може встановити неправильність актового запису та зобов’язати орган ДРАЦС внести відповідні зміни.

Суд встановив неправильність запису в акті цивільного стану про народження заявника та зобов’язав орган державної реєстрації актів цивільного стану внести зміни до актового запису, виправивши дату народження.

Обставини справи

Заявник звернувся до суду після того, як Центрально-Міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Кривому Розі відмовив у внесенні змін до актового запису про його народження від 11 січня 1958 року.

У ДРАЦС зазначили, що не можуть внести зміни до актового запису, оскільки відсутній першоджерельний документ, який підтверджує дату народження заявника. Медична документація, на підставі якої свого часу було зареєстровано народження, вже не збереглася через закінчення встановленого строку її зберігання, що унеможливило перевірку правильності первинного запису.

Не погодившись із цим, заявник звернувся до суду. Він стверджував, що під час державної реєстрації народження була допущена помилка в даті народження. На підтвердження своїх доводів подав низку документів, зокрема посвідку на постійне проживання, пенсійне посвідчення, посвідчення водія, свідоцтво про шлюб, витяг із реєстру територіальної громади та інші документи, в яких зазначена одна й та сама дата народження. Також заявник посилався на можливість підтвердження цих обставин показаннями своїх братів.

Позиція суду

Суд звернув увагу, що законодавство передбачає можливість внесення змін до актових записів цивільного стану як органами ДРАЦС, так і на підставі рішення суду. Якщо орган державної реєстрації відмовляє у внесенні змін, особа має право звернутися до суду із заявою про встановлення неправильності актового запису.

При цьому суд послався на Закон «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, роз’яснення Пленуму Верховного Суду України та правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 17 лютого 2021 року у справі №635/4947/20.

Суд наголосив, що у таких справах предметом розгляду є не оцінка законності відмови органу ДРАЦС, а встановлення того, чи дійсно актовий запис містить неправильні відомості. Якщо це підтверджується доказами, суд може встановити неправильність запису та зобов’язати орган ДРАЦС внести відповідні зміни.

Також суд зазначив, що після відмови органу ДРАЦС та за відсутності первинної медичної документації судовий порядок є єдиним ефективним способом захисту права заявника на внесення достовірних відомостей до актового запису про народження.

Що вирішив суд

Суд повністю задовольнив заяву.

Рішенням у справі 214/2291/26 встановлено факт неправильності актового запису про народження в частині дати народження заявника та зобов’язано Центрально-Міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі внести відповідні зміни до актового запису № 5 від 11 січня 1958 року, виправивши дату народження на правильну.

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