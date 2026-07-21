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Поїздка до РФ та родичі на тимчасово окупованій території: ВРП відклала рішення щодо судді Карташевої

11:25, 21 липня 2026 404
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Вища рада правосуддя взяла перерву в розгляді кандидатури Тетяни Карташевої на посаду судді апеляційного суду в Миколаєві.
Поїздка до РФ та родичі на тимчасово окупованій території: ВРП відклала рішення щодо судді Карташевої
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На засіданні ВРП здійснювався розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення Тетяни Карташевої на посаду судді Миколаївського апеляційного суду. Однак після обговорення Рада оголосила перерву у розгляді цього питання.

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Професійний шлях кандидатки

Тетяна Карташева має два дипломи Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого: у 2004 році отримала кваліфікацію юриста, а у 2010 році — магістра права.

У 2012 році Указом Президента України призначена суддею Станично-Луганського районного суду Луганської області строком на п’ять років.

У 2015 році переведена на посаду судді Заводського районного суду міста Миколаєва.

У 2018 році призначена на цю ж посаду безстроково.

Висновок Громадської ради доброчесності

ГРД дійшла висновку, що Тетяна Карташева не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. Головними аргументами стали:

Відвідування тимчасово окупованих територій та території РФ

За даними сайту «Миротворець», 8 вересня 2015 року Тетяна Карташева разом із малолітнім сином виїхала через пункт пропуску «Гуково» на територію Росії. Кандидатка пояснила, що поїздка відбувалася під час щорічної відпустки з метою відвідати матір, брата та могилу бабусі на окупованій території, а також забезпечити спілкування дитини з батьком. Повернення також відбувалося через РФ через нестабільну роботу КПВВ. На її переконання, поїздка не мала політичного характеру та була зумовлена сімейними обставинами.

Потенційний ризик тиску

ГРД вказала на проживання родичів кандидатки на окупованій території, що, на думку ради, створює ризик впливу з боку окупаційної влади.

Порушення правил декларування родинних зв’язків

Тетяна Карташева подала декларації родинних зв’язків за періоди, що перевищували встановлені Правилами строки (наприклад, за 6–7 років замість 5). Комісія кваліфікаційного оцінювання визнала порушення формальним, таким, що не вплинуло на достовірність відомостей, і прийняла пояснення судді про технічну помилку в розрахунку періоду.

Крім того, у досьє судді зафіксовано порушення строків розгляду справ у різні роки: від 8 до 42 справ щорічно. Водночас загальне навантаження Тетяни Карташевої перевищувало середні показники по суду.

Позиція кандидатки та висновок ВККС

Тетяна Карташева наголосила, що:

Поєднувала поїздку з сімейними обставинами та відвідуванням могили бабусі.

Не приховувала інформації про статус судді.

Після початку агресії одразу подала заяву на переведення до підконтрольної Україні території та сумлінно виконує обов’язки.

Вважає посилання на можливий тиск через родичів необґрунтованими та дискримінаційними.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України під час оцінювання визнала, що відвідування території держави-агресора допустиме лише за наявності нагальної потреби, яка переважає всі ризики. Комісія відзначила короткотривалий характер поїздки 2015 року та відсутність доказів порушення правил перетину лінії розмежування.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Тетяна Карташева набрала 720,2 бала та підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя вирішила зробити перерву в розгляді призначення Тетяни Карташевої на посаду судді Миколаївського апеляційного суду.

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