Поездка в РФ и родственники на временно оккупированной территории: ВСП отложил решение по судье Карташевой

Высший совет правосудия объявил перерыв в рассмотрении кандидатуры Татьяны Карташевой на должность судьи апелляционного суда в Николаеве.

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На заседании ВСП рассматривались материалы о внесении представления Президенту Украины о назначении Татьяны Карташевой на должность судьи Николаевского апелляционного суда. Однако после обсуждения Совет объявил перерыв в рассмотрении этого вопроса.

Профессиональный путь кандидатки

Татьяна Карташева имеет два диплома Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого: в 2004 году получила квалификацию юриста, а в 2010 году — магистра права.

В 2012 году Указом Президента Украины назначена судьей Станично-Луганского районного суда Луганской области сроком на пять лет.

В 2015 году переведена на должность судьи Заводского районного суда города Николаева.

В 2018 году назначена на эту же должность бессрочно.

Заключение Общественного совета добропорядочности

ОСД пришел к выводу, что Татьяна Карташева не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики. Главными аргументами стали:

Посещение временно оккупированных территорий и территории РФ

По данным сайта «Миротворец», 8 сентября 2015 года Татьяна Карташева вместе с малолетним сыном выехала через пункт пропуска «Гуково» на территорию России. Кандидатка пояснила, что поездка состоялась во время ежегодного отпуска с целью посетить мать, брата и могилу бабушки на оккупированной территории, а также обеспечить общение ребенка с отцом. Возвращение также происходило через РФ из-за нестабильной работы КПВВ. По ее убеждению, поездка не носила политического характера и была обусловлена семейными обстоятельствами.

Потенциальный риск давления

ОСД указал на проживание родственников кандидатки на оккупированной территории, что, по мнению совета, создает риск влияния со стороны оккупационных властей.

Нарушение правил декларирования семейных связей

Татьяна Карташева подала декларации семейных связей за периоды, превышавшие установленные Правилами сроки (например, за 6–7 лет вместо 5). Комиссия по квалификационному оцениванию признала нарушение формальным, не повлиявшим на достоверность сведений, и приняла объяснение судьи о технической ошибке при расчете периода.

Кроме того, в досье судьи зафиксированы нарушения сроков рассмотрения дел в разные годы: от 8 до 42 дел ежегодно. В то же время общая нагрузка Татьяны Карташевой превышала средние показатели по суду.

Позиция кандидатки и заключение ВККС

Татьяна Карташева подчеркнула, что:

Совмещала поездку с семейными обстоятельствами и посещением могилы бабушки.

Не скрывала информацию о статусе судьи.

После начала агрессии сразу подала заявление о переводе на подконтрольную Украине территорию и добросовестно исполняет обязанности.

Считает ссылки на возможное давление из-за родственников необоснованными и дискриминационными.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины при оценивании признала, что посещение территории государства-агрессора допустимо только при наличии неотложной необходимости, которая перевешивает все риски. Комиссия отметила кратковременный характер поездки 2015 года и отсутствие доказательств нарушения правил пересечения линии разграничения.

По результатам квалификационного оценивания Татьяна Карташева набрала 720,2 балла и подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Решение ВСП

Высший совет правосудия решил объявить перерыв в рассмотрении назначения Татьяны Карташевой на должность судьи Николаевского апелляционного суда.

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