Новые правила Prozorro с 1 сентября: Кабмин расширил основания для закупок без торгов и вернул переговорную процедуру

Большинство нововведений вступит в силу 1 сентября 2026 года: изменения коснутся и заказчиков, и участников, и общественного мониторинга.

Фото: Hillsong Kyiv

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Кабинет Министров принял постановление №957 от 15 июля 2026 года, которым существенно обновил правила осуществления публичных и оборонных закупок во время военного положения. Документ меняет сразу два ключевых правительственных постановления – №1178, которое регулирует особенности публичных закупок, и №1275 по оборонным закупкам. Фактически правительство не ограничилось точечными правками. Значительная часть положений постановления №1178 изложена в новой редакции, а некоторые механизмы закупок изменены принципиально.

Большинство нововведений вступит в силу 1 сентября 2026 года. Изменения коснутся и заказчиков, и участников, и общественного мониторинга. Большинство из них будут способствовать постепенному переходу в новую редакцию Закона «О публичных закупках», которая вступит в силу весной 2027 года.

Возникает новый механизм прямых договоров

Одной из основных новаций стало введение нового пункта 9² Особенностей. Он позволяет отдельным заказчикам до конца 2026 г. заключать договоры без проведения открытых торгов и без использования электронного каталога, если закупка касается определенных государством критически важных направлений. Речь идет прежде всего об оборудовании для энергетической инфраструктуры, среди которого: газопоршневые установки, когенерационные установки, газовые турбины, дизельные генераторы, трансформаторы, котельные, тепловые насосы, комплектующие к такому оборудованию.

Упрощенная процедура также будет применяться к работам и услугам, необходимым для строительства, реконструкции, восстановления, размещения или капитального ремонта таких объектов.

Отдельно предусмотрена возможность осуществления закупок без конкурентных процедур по инженерной защите критической инфраструктуры в рамках государственных программ.

В то же время контроль усиливается

Несмотря на упрощение отдельных процедур, правительство одновременно вводит дополнительные требования по прозрачности. Заказчики должны будут: обнародовать обоснование применения прямой закупки, публиковать отчет о заключенном договоре, размещать информацию о конечных бенефициарных владельцах поставщика, в определенных случаях – загружать документы о стоимости материальных ресурсов в машиносчитываемом формате.

Для отдельных договоров информация не станет открыта сразу – система автоматически обнародует ее только через 90 дней после прекращения или отмены военного положения.

Правительство также разрешило скрывать точные адреса заказчиков и поставщиков, если их раскрытие может создавать риски безопасности.

Пороги закупок вернули в Закон: что это значит для заказчиков

Одной из наиболее практических новаций постановления стал возврат пороговых сумм для разных категорий заказчиков до тех пределов, которые предусматривается Законом «О публичных закупках». После начала полномасштабной войны правила существенно изменились: в 2022 году для заказчиков, работающих в отдельных сферах хозяйствования, фактически ввели те же пороги, что и для обычных заказчиков. Поэтому закупки товаров и услуг уже от 100 тысяч гривен нужно было проводить по конкурентным процедурам.

Новая редакция Особенностей восстанавливает предварительный подход и снова разграничивает разные категории заказчиков. Теперь:

для заказчиков, определенных пунктами 1–3 части первой статьи 2 Закона: товары и услуги – от 200 тыс. грн , работы – от 1,5 млн. грн .

, работы – от . Для заказчиков в отдельных сферах хозяйствования: товары и услуги – от 1 млн. грн.; работы – от 5 млн грн.

Фактически правительство возвращает систему к модели, закрепленной непосредственно в Законе. Это означает, что часть закупок меньшей стоимости больше не потребует проведения конкурентной процедуры, а заказчики получат больше гибкости при планировании расходов.

Закупки продуктов питания через Prozorro Market больше не будут обязательны

Еще одно принципиальное изменение касается закупок продуктов питания. С 2024 года заказчики были фактически обязаны проводить большие закупки большинства продовольственных товаров исключительно через электронный каталог Prozorro Market. В то же время, такой механизм неоднократно критиковали эксперты, ведь он не предусматривал возможности обжалования в Антимонопольный комитет и полноценный контроль Госаудитслужбы.

Практика также продемонстрировала ряд проблем. В частности, отдельные исследования выявили случаи установления дополнительных требований к участникам и чрезвычайно коротким срокам подачи документов, что могло создавать дискриминационные условия для бизнеса. Постановление №957 упраздняет обязательность использования Prozorro Market для закупки продуктов питания. Одновременно из особенностей исключают и перечень товаров, для которых действовало такое требование.

После вступления изменений в силу заказчики будут самостоятельно определять наиболее целесообразный способ закупки – использовать электронный каталог, проводить открытые торги или применять рамочные сделки.

Переговорная процедура возвращается: когда ее можно будет применять

Самые масштабные изменения претерпел пункт 13 Особенностей. Если раньше он содержал список случаев, когда заказчики могли заключать прямые договоры без проведения конкурентной процедуры, то теперь этот пункт фактически превращается в перечень оснований для применения переговорной процедуры закупки.

В общем, перечень оснований стал значительно компактнее, хотя большинство из них уже знакомы заказчикам.

Если открытые торги не прошли. Переговорную процедуру можно будет применить после того, как открытые торги были отменены из-за отсутствия хотя бы одного тендерного предложения.

При этом правительство оставило одну из особенностей военных закупок: достаточно лишь одной неудачной процедуры открытых торгов. Для сравнения, в базовом Законе для этого предусмотрены более жесткие условия.

Дополнительно установлено новое требование – в обосновании переговорной процедуры заказчик должен указать номер объявления открытых торгов, которые были отменены.

Если поставщик является единственным возможным. Без существенных изменений остались случаи, когда товары или услуги могут быть поставлены только одним предприятием.

Речь идет о:

отсутствие конкуренции по техническим причинам

необходимость защиты прав интеллектуальной собственности

закупку у поставщика последней надежды или поставщика универсальной услуги.

Неотложная потребность получила четкое определение. Правительство впервые подробно объяснило, что именно будет считаться неотложной потребностью. Теперь это документально подтверждена необходимость провести закупку из-за непредвиденных обстоятельств, которые не зависят от действий или бездействия самого заказчика и не позволяют соблюдать сроки проведения открытых торгов или использования электронного каталога.

Среди таких ситуаций прямо названы:

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций или боевых действий

предоставление гуманитарной помощи другим государствам

расторжение договора по вине поставщика

обжалование открытых торгов.

В то же время, перечень не является исчерпывающим, что оставляет возможность применять переговорную процедуру и в других случаях при наличии надлежащего обоснования.

Дополнительные товары, роботы и услуги. Практически без изменений сохранились основания для закупки дополнительных объемов товаров, работ или услуг уже определенного исполнителя.

Впрочем, появилось важное уточнение: основной договор о работах или услугах должен быть заключен именно по результатам открытых торгов, а возможность выполнения дополнительных работ должна быть предусмотрена таким договором.

По-прежнему стоимость дополнительной закупки не может превышать 50% стоимости основного договора.

Добавили и новые случаи. Отдельными основаниями для переговорной процедуры также стали:

закупка товаров в рамках процедуры восстановления платежеспособности должника,

закупка юридических услуг для защиты интересов Украины в международных спорах,

закупки для международных выставочных мероприятий,

закупки для строительства фортификационных сооружений и обеспечения неотложных потребностей ВСУ, других военных формирований, правоохранительных органов и ГСЧС,

закупки для восстановления и защиты объектов критической инфраструктуры,

случаи, когда заказчик находится на территории активных боевых действий.

Таким образом, прежний список исключений для заключения прямых договоров трансформируется в основание применения переговорной процедуры. Такой подход значительно ближе к европейской модели публичных закупок и отвечает курсу Украины на гармонизацию законодательства с нормами ЕС.

Изменяются правила проведения открытых торгов

Постановление также пересматривает сроки проведения процедур закупок. Если раньше минимальный срок подачи тендерных предложений зависел от предмета закупки, то теперь устанавливается единый подход. Теперь минимальный срок подачи предложений составит 15 календарных дней. Соответственно меняется и срок обнародования объявления о закупке – оно также должно быть размещено не позднее 15 дней до завершения приема тендерных предложений. Одновременно правительство изъяло действовавшие ранее отдельные нормы и унифицировало порядок проведения процедур закупок.

Оспаривать переговорные закупки также станет возможно

Еще одно принципиальное изменение касается механизма обжалования. Если раньше особенности фактически были ориентированы только на открытые торги, то теперь правила распространяются и на переговорную процедуру.

Постановление предусматривает отдельные сроки подачи жалоб после обнародования сообщения о намерении заключить договор по результатам переговорной процедуры. Это означает, что контроль за такими закупками становится более формализованным.

Усиливается контроль за строительными договорами

Отдельные новшества касаются договоров на строительство. Если цена договора превышает 10 млн. гривен, заказчик должен будет обнародовать: акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и расходы. Таким образом правительство расширяет перечень документов, подлежащих обнародованию, что должен усилить контроль за использованием бюджетных средств.

Обновлены и правила оборонных закупок

Параллельно аналогичные изменения внесены в постановление №1275. Для государственных заказчиков в сфере обороны также расширен список случаев, когда можно заключать государственные контракты без проведения конкурентной процедуры. Среди новых оснований:

отсутствие участников после открытых торгов;

пребывание заказчика на территории активных боевых действий;

отсутствие конкуренции по техническим причинам;

настоятельная потребность;

закупка дополнительных товаров;

дополнительные работы или услуги;

закупки услуг адвокатской деятельности.

Что это значит

Постановление №957 одновременно расширяет возможности государственных заказчиков оперативно закупать критически важные товары для энергетики, обороны и защиты инфраструктуры, но вводит новые требования к обнародованию информации, документальному обоснованию и контролю за использованием бюджетных средств.

Именно поэтому этот документ может стать одним из наиболее масштабных обновлений правил публичных закупок за весь период действия военного положения.

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