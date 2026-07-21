Відчинили двері припаркованого автомобіля, а в них врізалася машина: хто буде винен у ДТП

Рішення суду показало, кого визнають винним, якщо інший автомобіль вріжеться у відчинені двері припаркованої машини.

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Пункт 15.13 Правил дорожнього руху України забороняє водіям та пасажирам відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх відчиненими або виходити з нього, якщо це загрожує безпеці дорожнього руху чи створює перешкоди іншим його учасникам. Саме цю норму застосував Печерський районний суд міста Києва, розглянувши справу про зіткнення автомобіля з дверима припаркованої машини.

Суд дійшов висновку, що водійка не переконалася у безпечності відкривання дверей, порушила вимоги Правил дорожнього руху та вчинила адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП.

Обставини справи

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 листопада 2025 року на вулиці Івана Федорова-Предславинській у Києві.

За матеріалами справи 757/59704/25-п, водійка автомобіля Mazda, зупинившись на майданчику для паркування, відчинила задні ліві двері автомобіля. У цей момент із ними зіткнувся автомобіль Mercedes, який рухався в попутному напрямку. Унаслідок ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Поліція склала щодо жінки протокол за статтею 124 КУпАП, зазначивши, що вона порушила вимоги пункту 15.13 Правил дорожнього руху.

Позиція водійки

У суді водійка вини не визнала та просила закрити провадження через відсутність події і складу адміністративного правопорушення.

Вона пояснила, що припаркувала автомобіль на спеціально відведеному майданчику для паркування, після чого переконалася у безпечності своїх дій, вийшла з автомобіля та відчинила задні двері, щоб допомогти синові, який перебував у дитячому автокріслі.

За її словами, двері вже були відчинені, коли сталося зіткнення. На її думку, причиною ДТП стало те, що водій Mercedes не дотримався безпечного інтервалу та допустив зіткнення з уже відчиненими дверима її автомобіля.

Що встановив суд

Дослідивши матеріали справи, суд відхилив доводи водійки.

Суд зазначив, що пункт 15.13 Правил дорожнього руху забороняє відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх відчиненими або виходити з нього, якщо це загрожує безпеці дорожнього руху чи створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Також суд врахував положення пункту 1.5 Правил дорожнього руху, відповідно до якого дії учасників дорожнього руху не повинні створювати небезпеку чи перешкоди для руху або завдавати матеріальних збитків.

Висновок про винуватість суд зробив на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, схеми дорожньо-транспортної пригоди та пояснень обох водіїв.

Оцінивши докази у їх сукупності, суд дійшов висновку, що вина водійки доведена належними, допустимими та достатніми доказами, а її дії правильно кваліфіковані за статтею 124 КУпАП.

Суд також зазначив, що обставин, які пом’якшують або обтяжують адміністративну відповідальність, у справі не встановлено.

Рішення суду

Печерський районний суд міста Києва визнав водійку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 124 КУпАП, та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.

Крім того, суд стягнув із неї на користь держави 665,60 грн судового збору.

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