Заложники макроэкономики: НБУ не планирует быстрого увеличения лимитов для украинцев за границей

В ответ на запрос «Судебно-юридической газеты» НБУ отметил, что смягчение валютных ограничений для украинцев за границей зависит от МВФ и макроэкономических показателей, а не от цен в ЕС.

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Финансовая система Украины продолжает функционировать в режиме, заложенном еще в первые дни полномасштабного вторжения Постановлением № 18. Для миллионов украинцев, которые вынужденно находятся за границей, но остаются активными участниками экономики Украины — работают на отечественные компании и платят налоги как ФЛП — действующие валютные лимиты превратились в настоящий финансовый барьер.

В 2026 году цены в Еврозоне выросли настолько, что установленные четыре года назад ограничения в 100 000 гривен в месяц часто не позволяют покрыть даже базовые потребности семьи. Редакция «Судебно-юридической газеты» обратилась в НБУ с просьбой предоставить разъяснения относительно возможности увеличения лимитов на снятие наличных и на безналичные расчеты для физических лиц, находящихся за границей. Кроме того, поднимался вопрос дифференциации лимитов, которые позволили бы осуществлять оплату аренды жилья или медицинских услуг сверх общего лимита.

Полученный ответ регулятора дает понять: Нацбанк видит проблему, но не спешит ее решать. В своем ответе НБУ подчеркивает, что валютная либерализация остается приоритетом, а постепенное смягчение ограничений происходит согласно дорожной карте постепенного смягчения валютных ограничений. Ключевая новость — НБУ сейчас обсуждает с экспертами МВФ модальность пакета мер либерализации именно на 2026 год.

С юридической точки зрения это можно трактовать как положительный сигнал, однако Регулятор сразу отмечает: детали будут раскрыты только после принятия решений, а сами шаги зависят не от дат, а от «макроэкономических предпосылок» (инфляция, уровень резервов, финансовая стабильность).

Что НБУ предлагает уже сейчас

Вместо увеличения лимита в 100 000 грн на расчеты гривневыми картами НБУ напомнил о существующих возможностях, которые игнорируются пользователями.

SWIFT-платежи за лечение

Эти операции разрешены без ограничения по сумме. Сюда входит не только сама операция, но и консультации, анализы, питание в стационаре и протезирование. Это реальный выход для тех, кто нуждается в медицинской помощи, поскольку позволяет заключать договоры с медучреждением с оплатой частями.

С помощью SWIFT-платежей предлагается осуществлять и покупку иностранной валюты с целью ее накопления на счете в банке Украины для дальнейшего перевода в медицинские учреждения иностранных государств для лечения (с соблюдением определенных условий для такой операции).

Такую покупку разрешается осуществлять физическому лицу, которое нуждается в лечении, или его родственникам, или благотворительному фонду, который осуществляет сбор средств на лечение этого физического лица с целью накопления средств в иностранной валюте на счете в банке Украины для дальнейшего перевода в медицинские учреждения иностранных государств для лечения, в том числе для оплаты сопутствующих дополнительных расходов, связанных с процессом лечения.

Аренда жилья: скрытый лимит 500 000 грн

НБУ указывает, что хотя прямые SWIFT-переводы за аренду не предусмотрены, граждане могут рассчитываться в пределах лимита до 500 000 гривен (в эквиваленте) в календарный месяц со всех счетов клиента банка, открытых в иностранной валюте, для операций с использованием кода категории торговца 6513 (МПС Visa «Агенты и менеджеры по недвижимости» и МПС MasterCard «Агенты и менеджеры по недвижимости: Аренда»).

Этот лимит в полмиллиона действует только для счетов, открытых в иностранной валюте. Для украинцев, которые получают доход в гривне на гривневые карты, остается в силе общий лимит в 100 000 грн в месяц. Чтобы воспользоваться большим лимитом, гражданин должен сначала купить валюту, что ограничено суммой 50 000 грн в месяц в безналичной форме без подтверждающих документов.

Покупка иностранной валюты

Как отметили в НБУ, все физические лица, включая тех, кто находится за пределами Украины, имеют возможность воспользоваться правом дистанционной покупки безналичной иностранной валюты на сумму, не превышающую 50 000 гривен (в эквиваленте) в месяц в одном банке без подтверждающих документов.

Наряду с этим есть возможность покупать безналичную иностранную валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте 200 тыс. грн в месяц, с целью ее размещения в банке на депозите. Однако срок такого депозита составляет не менее трех месяцев без права досрочного расторжения. После окончания срока депозита физические лица могут использовать приобретенную иностранную валюту.

Вопрос ФЛП и дистанционных работников

Запрос редакции акцентировал внимание на том, что устаревшие лимиты стимулируют украинцев переводить доходы в иностранные банки, что ведет к потере налоговой базы Украины. НБУ в своем ответе фактически обошел этот вопрос, не предоставив прямого ответа относительно возможности введения дифференцированных лимитов для налоговых резидентов Украины. Это указывает на то, что Нацбанк сейчас приоритизирует сохранение золотовалютных резервов над вопросами налоговой лояльности граждан, находящихся за границей.

Есть ли выход из «валютной ловушки»?

Анализируя ответ НБУ в сопоставлении с реальными потребностями рынка, можно сделать следующие выводы.

Регулятор предоставил аргументы о макроэкономической стабильности и сотрудничестве с МВФ, избегая конкретики относительно повышения лимита в 12 500 грн в неделю для снятия наличных и расчетов в 100 000 грн в месяц. Прямого ответа на вопрос о дифференциации лимитов при наличии подтверждающих документов для аренды жилья, что было главной проблемой для большинства граждан за границей, НБУ не предоставил.

Нацбанк разграничил каналы оплаты. Для лечения путь открыт через SWIFT. Для аренды жилья предложено использовать валютные карты с лимитом 500 000 грн. Это фактический совет: используйте механизм покупки валюты на 50 000 грн в месяц или валютные депозиты на 200 000 грн, чтобы накапливать средства на валютных счетах, где лимиты на оплату услуг значительно выше.

Ожидать мгновенного «чуда» не стоит. Нацбанк указывает, что перечень либерализационных мер будет расширяться только при снижении макроэкономических рисков. Однако сам факт обсуждения пакета на 2026 год с МВФ дает надежду, что под давлением общественности и бизнеса лимиты все же будут скорректированы в соответствии с инфляционными реалиями ЕС.

Автор: Владимир Право

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