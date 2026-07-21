Сергей Корецкий, премьер-министр Украины: биография и карьерный путь

Сергей Корецкий — карьера вне большой политики: от первых шагов охранника до руководства сетью WOG, «Укрнефтью», НАК «Нафтогаз Украины», а затем и Кабинетом Министров.

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Сергей Корецкий, в отличие от большинства своих предшественников, пришел на должность премьер-министра не из парламентской или партийной политики, а из корпоративного сектора. Его профессиональная карьера связана с топливно-энергетической отраслью и розничным бизнесом, что стало одним из ключевых аргументов в пользу его кандидатуры при формировании нового состава правительства.

Пройдя путь от охранника в Луцке до CEO сети WOG и главы НАК «Нафтогаз Украины», Сергей Корецкий в июле 2026 года возглавил Кабинет Министров Украины. Назначение на должность премьер-министра Украины было поддержано 289 голосами народных депутатов и стало началом нового этапа формирования правительства, ориентированного на технократический подход к управлению государством в условиях продолжающейся войны.

Истоки и начало карьеры

Сергей Федорович Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке.

В 2001 году он окончил Луцкий государственный технический университет по специальности «Машиностроение», а позже в 2005 году получил второе образование по направлению «Бизнес-экономика». Завершил подготовку по программе для топ-менеджеров Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе в 2019 году.

Еще студентом он начал работу охранником в топливной группе «Континиум». Его трудолюбие позволило быстро перейти к офисной работе.

Этап работы в группе «Континиум» и сети АЗК WOG

Более двух десятилетий профессиональной деятельности Сергея Корецкого были связаны с группой «Континиум», где он прошел путь от сотрудника аналитического отдела до генерального директора. За это время он принимал участие в реализации масштабных корпоративных проектов, развитии топливного бизнеса и управлении активами группы.

В этот период он принимал участие в реализации масштабных корпоративных проектов, развитии топливного бизнеса и управлении активами группы. Реализация таких проектов требовала знания корпоративного права, международной договорной практики и механизмов структурирования крупных сделок, в частности с применением элементов английского права.

В 2013 году Сергей Корецкий возглавил сеть АЗК WOG. Под его руководством компания расширила фокус с традиционного топливного бизнеса на развитие сопутствующих сервисов и розничной торговли. Одним из приоритетных направлений стало совершенствование формата магазинов и кафе на автозаправочных комплексах, что позволило увеличить долю нетопливных доходов в структуре выручки.

После гибели основателя группы «Континиум» в 2015 году Сергей Корецкий продолжил руководить компанией в условиях сложной экономической ситуации. В этот период WOG осуществляла реструктуризацию долговых обязательств и адаптировала бизнес-модель к новым рыночным условиям, сохранив операционную деятельность сети.

Собственный бизнес и международный опыт

После завершения работы в WOG в 2018 году Сергей Корецкий сосредоточился на развитии собственных бизнес-проектов и международной деятельности.

В 2018 году он стал сооснователем сети кофейных и бренда Idealist Coffee Co., работающего по модели полного цикла. Впоследствии сеть открыла заведения в Киеве, а продукция бренда была представлена, в частности, в аэропортах «Борисполь» и «Киев». С 2022 года кофе Idealist Coffee Co. также используется в сервисах «Укрзализныци».

В 2019–2022 годах Сергей Корецкий был сооснователем швейцарской компании Centurion Group SA, которая осуществляла международную торговлю энергоносителями и аграрной продукцией. Работа в компании дала ему опыт ведения международного бизнеса, управления торговыми операциями и взаимодействия с иностранными партнерами.

«Укрнефть» и «Нафтогаз»: управление государственными энергетическими компаниями

Новый этап в карьере Сергея Корецкого начался в ноябре 2022 года, когда после перехода ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнафта» под государственное управление он возглавил обе компании. Перед менеджментом стояла задача обеспечить бесперебойную работу стратегических предприятий в условиях полномасштабной войны, стабилизировать их деятельность и повысить эффективность корпоративного управления.

Под руководством Корецкого компания реализовала ряд управленческих изменений, в частности реформировала отдельные бизнес-процессы, систему закупок и реализации нефтепродуктов. По результатам работы предприятие демонстрировало улучшение финансовых показателей и увеличение прибыльности.

В апреле 2025 года Сергей Корецкий был назначен председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». На этой должности он работал в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру и необходимости обеспечить страну достаточными запасами природного газа к отопительному сезону. Одним из ключевых направлений работы стало привлечение международного финансирования для закупки газа и заблаговременное формирование необходимых резервов.

Премьер-министр Украины: приоритеты правительства

Переход из корпоративного сектора в государственное управление завершился назначением на должность Премьер-министра Украины. 16 июля 2026 года Верховная Рада назначила Сергея Корецкого Премьер-министром Украины. Он возглавил правительство, получив поддержку 289 народных депутатов.

Во время представления программы деятельности правительства в Верховной Раде Корецкий обозначил основные направления работы Кабинета Министров, подчеркнув необходимость объединить задачи обороны, экономической устойчивости и европейской интеграции в условиях продолжающейся войны.

Среди ключевых приоритетов правительства он определил:

обеспечение потребностей Сил обороны Украины и развитие оборонно-промышленного комплекса;

подготовку энергетической системы к отопительным сезонам, в частности в условиях продолжающихся атак на критическую инфраструктуру;

поддержку экономики и предпринимательства, а также реализацию программ для внутренне перемещенных лиц и ветеранов;

привлечение международной финансовой помощи и продолжение выполнения обязательств, необходимых для обретения членства Украины в Европейском Союзе.

Назначение Сергея Корецкого Премьер-министром Украины стало закономерным продолжением его управленческой карьеры. После почти трех десятилетий работы в частном бизнесе и государственном энергетическом секторе он возглавил правительство в период, когда от эффективности государственного управления зависит экономическая устойчивость страны, ее энергетическая безопасность и дальнейшая интеграция в Европейский Союз.

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