Сергей Корецкий, премьер-министр Украины: биография и карьерный путь
Сергей Корецкий, в отличие от большинства своих предшественников, пришел на должность премьер-министра не из парламентской или партийной политики, а из корпоративного сектора. Его профессиональная карьера связана с топливно-энергетической отраслью и розничным бизнесом, что стало одним из ключевых аргументов в пользу его кандидатуры при формировании нового состава правительства.
Пройдя путь от охранника в Луцке до CEO сети WOG и главы НАК «Нафтогаз Украины», Сергей Корецкий в июле 2026 года возглавил Кабинет Министров Украины. Назначение на должность премьер-министра Украины было поддержано 289 голосами народных депутатов и стало началом нового этапа формирования правительства, ориентированного на технократический подход к управлению государством в условиях продолжающейся войны.
Истоки и начало карьеры
Сергей Федорович Корецкий родился 14 марта 1978 года в Луцке.
В 2001 году он окончил Луцкий государственный технический университет по специальности «Машиностроение», а позже в 2005 году получил второе образование по направлению «Бизнес-экономика». Завершил подготовку по программе для топ-менеджеров Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе в 2019 году.
Еще студентом он начал работу охранником в топливной группе «Континиум». Его трудолюбие позволило быстро перейти к офисной работе.
Этап работы в группе «Континиум» и сети АЗК WOG
Более двух десятилетий профессиональной деятельности Сергея Корецкого были связаны с группой «Континиум», где он прошел путь от сотрудника аналитического отдела до генерального директора. За это время он принимал участие в реализации масштабных корпоративных проектов, развитии топливного бизнеса и управлении активами группы.
В этот период он принимал участие в реализации масштабных корпоративных проектов, развитии топливного бизнеса и управлении активами группы. Реализация таких проектов требовала знания корпоративного права, международной договорной практики и механизмов структурирования крупных сделок, в частности с применением элементов английского права.
В 2013 году Сергей Корецкий возглавил сеть АЗК WOG. Под его руководством компания расширила фокус с традиционного топливного бизнеса на развитие сопутствующих сервисов и розничной торговли. Одним из приоритетных направлений стало совершенствование формата магазинов и кафе на автозаправочных комплексах, что позволило увеличить долю нетопливных доходов в структуре выручки.
После гибели основателя группы «Континиум» в 2015 году Сергей Корецкий продолжил руководить компанией в условиях сложной экономической ситуации. В этот период WOG осуществляла реструктуризацию долговых обязательств и адаптировала бизнес-модель к новым рыночным условиям, сохранив операционную деятельность сети.
Собственный бизнес и международный опыт
После завершения работы в WOG в 2018 году Сергей Корецкий сосредоточился на развитии собственных бизнес-проектов и международной деятельности.
В 2018 году он стал сооснователем сети кофейных и бренда Idealist Coffee Co., работающего по модели полного цикла. Впоследствии сеть открыла заведения в Киеве, а продукция бренда была представлена, в частности, в аэропортах «Борисполь» и «Киев». С 2022 года кофе Idealist Coffee Co. также используется в сервисах «Укрзализныци».
В 2019–2022 годах Сергей Корецкий был сооснователем швейцарской компании Centurion Group SA, которая осуществляла международную торговлю энергоносителями и аграрной продукцией. Работа в компании дала ему опыт ведения международного бизнеса, управления торговыми операциями и взаимодействия с иностранными партнерами.
«Укрнефть» и «Нафтогаз»: управление государственными энергетическими компаниями
Новый этап в карьере Сергея Корецкого начался в ноябре 2022 года, когда после перехода ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнафта» под государственное управление он возглавил обе компании. Перед менеджментом стояла задача обеспечить бесперебойную работу стратегических предприятий в условиях полномасштабной войны, стабилизировать их деятельность и повысить эффективность корпоративного управления.
Под руководством Корецкого компания реализовала ряд управленческих изменений, в частности реформировала отдельные бизнес-процессы, систему закупок и реализации нефтепродуктов. По результатам работы предприятие демонстрировало улучшение финансовых показателей и увеличение прибыльности.
В апреле 2025 года Сергей Корецкий был назначен председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». На этой должности он работал в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру и необходимости обеспечить страну достаточными запасами природного газа к отопительному сезону. Одним из ключевых направлений работы стало привлечение международного финансирования для закупки газа и заблаговременное формирование необходимых резервов.
Премьер-министр Украины: приоритеты правительства
Переход из корпоративного сектора в государственное управление завершился назначением на должность Премьер-министра Украины. 16 июля 2026 года Верховная Рада назначила Сергея Корецкого Премьер-министром Украины. Он возглавил правительство, получив поддержку 289 народных депутатов.
Во время представления программы деятельности правительства в Верховной Раде Корецкий обозначил основные направления работы Кабинета Министров, подчеркнув необходимость объединить задачи обороны, экономической устойчивости и европейской интеграции в условиях продолжающейся войны.
Среди ключевых приоритетов правительства он определил:
- обеспечение потребностей Сил обороны Украины и развитие оборонно-промышленного комплекса;
- подготовку энергетической системы к отопительным сезонам, в частности в условиях продолжающихся атак на критическую инфраструктуру;
- поддержку экономики и предпринимательства, а также реализацию программ для внутренне перемещенных лиц и ветеранов;
- привлечение международной финансовой помощи и продолжение выполнения обязательств, необходимых для обретения членства Украины в Европейском Союзе.
Назначение Сергея Корецкого Премьер-министром Украины стало закономерным продолжением его управленческой карьеры. После почти трех десятилетий работы в частном бизнесе и государственном энергетическом секторе он возглавил правительство в период, когда от эффективности государственного управления зависит экономическая устойчивость страны, ее энергетическая безопасность и дальнейшая интеграция в Европейский Союз.
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