Сергій Корецький, прем'єр-міністр України: біографія та кар'єрний шлях

Сергій Корецький — кар'єра поза великою політикою: від перших кроків охоронця до керівництва мережею WOG, «Укрнафтою», НАК «Нафтогаз України», а згодом і Кабінетом Міністрів.

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Сергій Корецький, на відміну від більшості своїх попередників, прийшов на посаду прем’єр-міністра не з парламентської чи партійної політики, а з корпоративного сектору. Його професійна кар’єра пов’язана з паливно-енергетичною галуззю та роздрібним бізнесом, що стало одним із ключових аргументів на користь його кандидатури при формуванні нового складу уряду.

Пройшовши шлях від охоронця в Луцьку до CEO мережі WOG і голови НАК «Нафтогаз України», Сергій Корецький у липні 2026 року очолив Кабінет Міністрів України. Призначення на посаду прем’єр-міністра України було підтримане 289 голосами народних депутатів і стало початком нового етапу формування уряду, орієнтованого на технократичний підхід до управління державою в умовах тривалої війни.

Витоки та початок кар’єри

Сергій Федорович Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку.

У 2001 році він закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Машинобудування», а пізніше у 2005 році здобув другу освіту за напрямом «Бізнес-економіка». Завершив підготовку за програмою для топменеджерів Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі у 2019 році.

Ще студентом він розпочав роботу охоронцем у паливній групі «Континіум». Його працьовитість дозволила швидко перейти до офісної роботи.

Етап роботи в групі «Континіум» та мережі АЗК WOG

Понад два десятиліття професійної діяльності Сергія Корецького були пов’язані з групою «Континіум», де він пройшов шлях від співробітника аналітичного відділу до генерального директора. За цей час він брав участь у реалізації масштабних корпоративних проєктів, розвитку паливного бізнесу та управлінні активами групи.

У цей період він брав участь у реалізації масштабних корпоративних проєктів, розвитку паливного бізнесу та управлінні активами групи. Реалізація таких проєктів вимагала знання корпоративного права, міжнародної договірної практики та механізмів структурування великих угод, зокрема із застосуванням елементів англійського права.

У 2013 році Сергій Корецький очолив мережу АЗК WOG. Під його керівництвом компанія розширила фокус із традиційного паливного бізнесу на розвиток супутніх сервісів і роздрібної торгівлі. Одним із пріоритетних напрямів стало вдосконалення формату магазинів і кафе на автозаправних комплексах, що дозволило збільшити частку непаливних доходів у структурі виручки.

Після загибелі засновника групи «Континіум» у 2015 році Сергій Корецький продовжив керувати компанією в умовах складної економічної ситуації. У цей період WOG здійснювала реструктуризацію боргових зобов’язань та адаптувала бізнес-модель до нових ринкових умов, зберігши операційну діяльність мережі.

Власний бізнес та міжнародний досвід

Після завершення роботи в WOG у 2018 році Сергій Корецький зосередився на розвитку власних бізнес-проєктів і міжнародній діяльності.

У 2018 році він став співзасновником мережі кав’ярень і бренду Idealist Coffee Co., який працює за моделлю повного циклу. Згодом мережа відкрила заклади в Києві, а продукція бренду була представлена, зокрема, в аеропортах «Бориспіль» і «Київ». Із 2022 року кава Idealist Coffee Co. також використовується в сервісах «Укрзалізниці».

У 2019–2022 роках Сергій Корецький був співзасновником швейцарської компанії Centurion Group SA, яка здійснювала міжнародну торгівлю енергоносіями та аграрною продукцією. Робота в компанії дала йому досвід ведення міжнародного бізнесу, управління торговельними операціями та взаємодії з іноземними партнерами.

«Укрнафта» та «Нафтогаз»: управління державними енергетичними компаніями

Новий етап у кар’єрі Сергія Корецького розпочався у листопаді 2022 року, коли після переходу ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» під державне управління він очолив обидві компанії. Перед менеджментом стояло завдання забезпечити безперебійну роботу стратегічних підприємств в умовах повномасштабної війни, стабілізувати їхню діяльність та підвищити ефективність корпоративного управління.

Під керівництвом Корецького компанія реалізувала низку управлінських змін, зокрема реформувала окремі бізнес-процеси, систему закупівель і реалізації нафтопродуктів. За результатами роботи підприємство демонструвало покращення фінансових показників і збільшення прибутковості.

У квітні 2025 року Сергій Корецький був призначений головою правління НАК «Нафтогаз України». На цій посаді він працював в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру та необхідності забезпечити країну достатніми запасами природного газу до опалювального сезону. Одним із ключових напрямів роботи стало залучення міжнародного фінансування для закупівлі газу та завчасне формування необхідних резервів.

Прем’єр-міністр України: пріоритети уряду

Перехід із корпоративного сектору до державного управління завершився призначенням на посаду Прем’єр-міністра України. 16 липня 2026 року Верховна Рада призначила Сергія Корецького Прем’єр-міністром України. Він очолив уряд, отримавши підтримку 289 народних депутатів.

Під час представлення програми діяльності уряду у Верховній Раді Корецький окреслив основні напрями роботи Кабінету Міністрів, наголосивши на необхідності поєднати завдання оборони, економічної стійкості та європейської інтеграції в умовах триваючої війни.

Серед ключових пріоритетів уряду він визначив:

забезпечення потреб Сил оборони України та розвиток оборонно-промислового комплексу;

підготовку енергетичної системи до опалювальних сезонів, зокрема в умовах триваючих атак на критичну інфраструктуру;

підтримку економіки та підприємництва, а також реалізацію програм для внутрішньо переміщених осіб і ветеранів;

залучення міжнародної фінансової допомоги та продовження виконання зобов’язань, необхідних для набуття членства України в Європейському Союзі.

Призначення Сергія Корецького Прем’єр-міністром України стало закономірним продовженням його управлінської кар’єри. Після майже трьох десятиліть роботи у приватному бізнесі та державному енергетичному секторі він очолив уряд у період, коли від ефективності державного управління залежить економічна стійкість країни, її енергетична безпека та подальша інтеграція до Європейського Союзу.

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