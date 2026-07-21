Отпуск во время военного положения: какие права имеют работники и когда работодатель может отказать

В первый год работы право на ежегодный основной отпуск полной продолжительности возникает после шести месяцев непрерывной работы на данном предприятии.

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Право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется статьей 45 Конституции Украины и реализуется в соответствии с Законом Украины «Об отпусках» и Кодексом законов о труде Украины. Законодательство определяет порядок предоставления отпусков, их продолжительность, а также особенности применения этих норм в период военного положения.

Когда возникает право на ежегодный отпуск

Как поясняет Министерство юстиции Украины, согласно статье 2 Закона Украины «Об отпусках», право на отпуск имеют все работники, состоящие в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности либо работающие по трудовому договору у физического лица. Это право распространяется также на иностранцев и лиц без гражданства.

Согласно статье 10 Закона Украины «Об отпусках», в первый год работы право на ежегодный основной отпуск полной продолжительности возникает после шести месяцев непрерывной работы. При этом отдельные категории работников могут воспользоваться отпуском раньше. В частности, это женщины до или после отпуска в связи с беременностью и родами, лица с инвалидностью, несовершеннолетние работники, совместители, работники после увольнения с военной службы при соблюдении предусмотренных законом условий, а также другие категории, определенные законодательством.

Какова продолжительность отпуска

Часть первая статьи 6 Закона Украины «Об отпусках» устанавливает, что минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 24 календарных дня за отработанный рабочий год. Для отдельных категорий работников законом предусмотрен отпуск большей продолжительности. В частности, педагогические и научно-педагогические работники могут получать до 56 календарных дней отдыха, государственные служащие — 30 дней, лица с инвалидностью I и II групп — 30 дней, III группы — 26 дней, а работники младше 18 лет — 31 календарный день.

В соответствии со статьей 79 Кодекса законов о труде Украины и статьей 10 Закона Украины «Об отпусках», очередность предоставления ежегодных отпусков определяется графиком, утвержденным работодателем. О дате начала отпуска работодатель обязан письменно уведомить работника не позднее чем за две недели. По соглашению сторон отпуск может быть разделен на части, однако его непрерывная часть должна составлять не менее 14 календарных дней.

Во время действия военного положения применяются особые правила, предусмотренные статьей 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» и Решением Конституционного Суда Украины от 19 мая 2026 года № 3-р/2026. Работодатель имеет право ограничить продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 24 календарными днями, а неиспользованные дни перенести на период после прекращения или отмены военного положения.

При этом Конституционный Суд определил, что работники младше 18 лет и лица с инвалидностью даже во время военного положения сохраняют право на минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, гарантированную законом.

Кроме того, в период военного положения работодатель может отказать в предоставлении любого вида отпуска работникам, которые привлечены к работе на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения либо выполняют мобилизационные задания. Исключение составляют отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также по заявлению работника может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Для работников, которые выехали за пределы Украины или получили статус внутренне перемещенного лица, работодатель обязан предоставить такой отпуск на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 90 календарных дней. По семейным обстоятельствам или по другим причинам по соглашению сторон может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 30 календарных дней в год в соответствии со статьей 26 Закона Украины «Об отпусках».

Предоставление ежегодного отпуска является обязанностью работодателя в соответствии со статьей 79 Кодекса законов о труде Украины и статьей 10 Закона Украины «Об отпусках». Вместе с тем во время действия военного положения не применяется норма, которая в мирное время запрещает не предоставлять работнику ежегодный отпуск полной продолжительности в течение двух лет подряд. Это предусмотрено статьей 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко (судья-докладчик по делу) и Галина Юровская разъяснили содержание Решения КСУ № 3-р/2026 по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Отмечается, что предметом конституционного контроля в этом деле были отдельные положения закона, которыми определен порядок предоставления и переноса неиспользованных дней ежегодного основного отпуска на послевоенный период, а также право работодателя предоставлять такие неиспользованные дни без сохранения заработной платы.

Суд защитил гарантии конституционного права на отдых для уязвимых категорий работников, признав, в частности, неконституционным положение второго предложения абзаца второго части первой статьи 12 закона, согласно которому «по решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы», в той части, в которой оно не обеспечивает предоставление лицам младше 18 лет и лицам с инвалидностью ежегодного оплачиваемого основного отпуска минимальной продолжительности, превышающей 24 календарных дня.