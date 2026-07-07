Право на отпуск в условиях военного положения: разъяснение решения КСУ

Судьи КСУ объяснили решение 3-р/2026 от 19 мая 2026 года о праве на отпуск в условиях военного положения.

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Судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко (судья-докладчик по делу) и Галина Юровская разъяснили содержание Решения КСУ № 3-р/2026 по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Как отмечается, предметом конституционного контроля по этому делу были отдельные положения Закона, которыми определен порядок предоставления и переноса неиспользованных дней ежегодного основного отпуска на послевоенный период, а также право работодателя предоставлять неиспользованные дни такого отпуска без сохранения заработной платы.

Суд защитил гарантии конституционного права на отдых уязвимых категорий работников, признав, в частности, неконституционным положение второго предложения абзаца второго части первой статьи 12 Закона, согласно которому «по решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы», в той части, в которой оно не обеспечивает предоставление лицам в возрасте до восемнадцати лет и лицам с инвалидностью оплачиваемого ежегодного основного отпуска, минимальная продолжительность которого превышает 24 календарных дня.

Как отмечалось, данным положением не гарантировался как обязательный установленный на законодательном уровне оплачиваемый ежегодный основной отпуск, минимальная продолжительность которого превышает 24 календарных дня: лицам в возрасте до 18 лет — 31 календарный день, лицам с инвалидностью I и II групп — 30 календарных дней, лицам с инвалидностью III группы — 26 календарных дней. Кроме того, в период действия военного положения не применяется запрет на непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности в течение рабочего года лицам в возрасте до восемнадцати лет.

В частности, Суд в решении подчеркнул, что указанные несовершеннолетние лица относятся к такой уязвимой категории лиц, как дети, которым предоставление увеличенной продолжительности отдыха крайне необходимо для всестороннего надлежащего развития и является конституционной обязанностью государства по охране детства. Лица с инвалидностью также нуждаются в увеличенной продолжительности отдыха для реализации их прав на труд, здоровье, реабилитацию наравне с другими работниками.

Судьи изложили основные аргументы данного Решения, в том числе относительно конституционности положений о переносе неиспользованных дней отпуска на послевоенный период и их предоставлении по решению работодателя без сохранения заработной платы, а также неконституционности абзаца второго пункта 3 раздела «Заключительные положения» относительно действия Закона в период военного положения и утраты силы отдельных положений с момента использования дней отпуска, которые были перенесены на послевоенный период.

Также судьи проанализировали юридическую природу права на отдых, его взаимосвязь с правом на труд и отметили, что на конституционном уровне заложена гуманистическая модель труда, основанная на принципе баланса между работой и личной жизнью (work-life balance), который является основополагающей ценностью современного трудового права и основой европейских международных стандартов в сфере труда, в частности права на отдых.

Они обратили внимание, что право на отдых является не только производным от права на труд, но и чрезвычайно важным автономным конституционным правом человека, имеющим социально-экономический характер. Конституционное закрепление права на отдых как автономного основополагающего права обусловлено признанием человека высшей социальной ценностью и важной ролью этого права для защиты его здоровья, подчеркнули судьи.

Судьи также отметили, что государство несет ответственность за защиту жизни и здоровья человека во всех сферах общественной жизни, а потому должно защищать человека от угроз его жизни и здоровью в сфере труда и занятости, заботясь об их улучшении, в частности путем обеспечения права на отдых.

Отдельно судьи сосредоточили внимание на необходимости применения законодателем дифференцированного подхода к регулированию продолжительности отпусков не только для уязвимых категорий лиц, но и для других работников. При этом они обратили внимание, что такое разграничение должно быть объективно оправданным, в частности с учетом состояния здоровья, интенсивности и условий труда, уровня психоэмоциональной нагрузки, семейного положения, социальной уязвимости, профессионального или служебного статуса и других социально значимых обстоятельств.

Судьи констатировали, что ограничение конституционного права на отдых, допустимое в соответствии с частью второй статьи 64 Конституции Украины, может быть введено только соразмерно, с определением четких сроков, и в период действия военного положения государство должно обеспечить по крайней мере минимальные гарантии отдыха для восстановления сил работников, чтобы полностью не лишить их отдыха.

Как указывается, Решение основывается на предыдущих правовых позициях Конституционного Суда Украины и развивает официальную правовую доктрину Суда по соответствующему вопросу.

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