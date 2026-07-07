10 нарушений трудовых прав, которые работодатели допускают чаще всего: что нужно знать каждому работнику
Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета напомнила о десяти наиболее распространенных нарушениях трудового законодательства, с которыми годами сталкиваются работники. В ведомстве подчеркивают, что закон предоставляет работникам ряд гарантий, а знание своих прав помогает защититься от злоупотреблений со стороны работодателей.
Многие работники годами мирятся с нарушениями своих трудовых прав, зачастую даже не подозревая, что действия работодателя противоречат законодательству. Одни боятся потерять работу, другие не знают, куда обращаться, а некоторые считают такие практики привычными.
В ведомстве подчеркивают: знание своих прав — лучший способ защититься от нарушений.
10 самых распространенных нарушений трудовых прав
- Принуждение к увольнению «по собственному желанию»
Одним из самых распространенных нарушений является требование работодателя написать заявление об увольнении по собственному желанию. В Инспекции подчеркивают, что такое увольнение должно быть исключительно добровольным. Если работника заставили написать заявление под давлением или из-за угроз, такое увольнение можно обжаловать в суде.
- Задержка выплаты заработной платы
Заработная плата должна выплачиваться регулярно и в сроки, установленные законодательством, коллективным договором или правилами предприятия. Систематические задержки являются нарушением трудового законодательства.
- Неоплачиваемая сверхурочная работа
Если работник работает сверх установленной продолжительности рабочего времени, такая работа должна оплачиваться в повышенном размере или компенсироваться в соответствии с требованиями законодательства. Бесплатная сверхурочная работа является незаконной.
- Работа без официального оформления
Работники, которых не оформляют официально, лишаются:
- страхового стажа;
- социальных гарантий;
- оплачиваемого отпуска;
- больничных;
- защиты от незаконного увольнения.
- Непредоставление оплачиваемого отпуска
Ежегодный оплачиваемый отпуск является гарантированным правом работника. Работодатель не может без законных оснований постоянно переносить его или отказывать в его предоставлении.
- Незаконное изменение условий труда
Инспекция обращает внимание на то, что работодатель не может в одностороннем порядке изменять:
- график работы;
- должность;
- размер заработной платы;
- место работы или структурное подразделение.
Такие изменения должны осуществляться только с соблюдением требований законодательства.
- Незаконные штрафы
Во многих компаниях применяются денежные штрафы за опоздания, ошибки или невыполнение плана. В то же время трудовое законодательство Украины не предусматривает права работодателя применять такие штрафы в качестве дисциплинарного взыскания.
- Неполный расчет при увольнении
В день увольнения работник должен получить все причитающиеся выплаты, в частности компенсацию за неиспользованный отпуск и другие предусмотренные законом выплаты.
- Работа во время больничного или отпуска
Работодатель не имеет права заставлять работника выполнять служебные обязанности во время больничного или отпуска. Это время предназначено для лечения или отдыха.
- Психологическое давление
К нарушениям трудовых прав также относятся:
- угрозы увольнением;
- унижения;
- оскорбления;
- постоянное психологическое давление;
- создание невыносимых условий труда.
Такие действия могут свидетельствовать о нарушении трудовых прав и человеческого достоинства.
Что делать, если работодатель нарушает закон
В Инспекции советуют не соглашаться на незаконные требования и не спешить с увольнением. Если права нарушаются, рекомендуется:
- сохранять документы, переписку и другие доказательства;
- письменно обратиться к работодателю с требованием устранить нарушение;
- при необходимости обратиться в территориальный орган Гоструда;
- получить консультацию юриста или профсоюза;
- если проблема не решена — отстаивать свои права в суде.
В ведомстве подчеркнули, что работа предполагает не только выполнение обязанностей, но и реализацию гарантированных законом прав. Чем лучше работники знают трудовое законодательство, тем меньше у недобросовестных работодателей возможностей нарушать их права.
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