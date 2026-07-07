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10 нарушений трудовых прав, которые работодатели допускают чаще всего: что нужно знать каждому работнику

21:47, 7 июля 2026
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Незаконные штрафы, задержка зарплаты, психологическое давление и принуждение к увольнению — в Инспекции объяснили, что запрещено законом.
10 нарушений трудовых прав, которые работодатели допускают чаще всего: что нужно знать каждому работнику
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Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета напомнила о десяти наиболее распространенных нарушениях трудового законодательства, с которыми годами сталкиваются работники. В ведомстве подчеркивают, что закон предоставляет работникам ряд гарантий, а знание своих прав помогает защититься от злоупотреблений со стороны работодателей.

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Многие работники годами мирятся с нарушениями своих трудовых прав, зачастую даже не подозревая, что действия работодателя противоречат законодательству. Одни боятся потерять работу, другие не знают, куда обращаться, а некоторые считают такие практики привычными.

В ведомстве подчеркивают: знание своих прав — лучший способ защититься от нарушений.

10 самых распространенных нарушений трудовых прав

  1. Принуждение к увольнению «по собственному желанию»

Одним из самых распространенных нарушений является требование работодателя написать заявление об увольнении по собственному желанию. В Инспекции подчеркивают, что такое увольнение должно быть исключительно добровольным. Если работника заставили написать заявление под давлением или из-за угроз, такое увольнение можно обжаловать в суде.

  1. Задержка выплаты заработной платы

Заработная плата должна выплачиваться регулярно и в сроки, установленные законодательством, коллективным договором или правилами предприятия. Систематические задержки являются нарушением трудового законодательства.

  1. Неоплачиваемая сверхурочная работа

Если работник работает сверх установленной продолжительности рабочего времени, такая работа должна оплачиваться в повышенном размере или компенсироваться в соответствии с требованиями законодательства. Бесплатная сверхурочная работа является незаконной.

  1. Работа без официального оформления

Работники, которых не оформляют официально, лишаются:

  • страхового стажа;
  • социальных гарантий;
  • оплачиваемого отпуска;
  • больничных;
  • защиты от незаконного увольнения.
  1. Непредоставление оплачиваемого отпуска

Ежегодный оплачиваемый отпуск является гарантированным правом работника. Работодатель не может без законных оснований постоянно переносить его или отказывать в его предоставлении.

  1. Незаконное изменение условий труда

Инспекция обращает внимание на то, что работодатель не может в одностороннем порядке изменять:

  • график работы;
  • должность;
  • размер заработной платы;
  • место работы или структурное подразделение.

Такие изменения должны осуществляться только с соблюдением требований законодательства.

  1. Незаконные штрафы

Во многих компаниях применяются денежные штрафы за опоздания, ошибки или невыполнение плана. В то же время трудовое законодательство Украины не предусматривает права работодателя применять такие штрафы в качестве дисциплинарного взыскания.

  1. Неполный расчет при увольнении

В день увольнения работник должен получить все причитающиеся выплаты, в частности компенсацию за неиспользованный отпуск и другие предусмотренные законом выплаты.

  1. Работа во время больничного или отпуска

Работодатель не имеет права заставлять работника выполнять служебные обязанности во время больничного или отпуска. Это время предназначено для лечения или отдыха.

  1. Психологическое давление

К нарушениям трудовых прав также относятся:

  • угрозы увольнением;
  • унижения;
  • оскорбления;
  • постоянное психологическое давление;
  • создание невыносимых условий труда.

Такие действия могут свидетельствовать о нарушении трудовых прав и человеческого достоинства.

Что делать, если работодатель нарушает закон

В Инспекции советуют не соглашаться на незаконные требования и не спешить с увольнением. Если права нарушаются, рекомендуется:

  • сохранять документы, переписку и другие доказательства;
  • письменно обратиться к работодателю с требованием устранить нарушение;
  • при необходимости обратиться в территориальный орган Гоструда;
  • получить консультацию юриста или профсоюза;
  • если проблема не решена — отстаивать свои права в суде.

В ведомстве подчеркнули, что работа предполагает не только выполнение обязанностей, но и реализацию гарантированных законом прав. Чем лучше работники знают трудовое законодательство, тем меньше у недобросовестных работодателей возможностей нарушать их права.

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