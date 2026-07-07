ВАКС не продлил двухмесячное личное обязательство руководителю фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко

ВАКС отказал в соответствующем ходатайстве прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Фото: Общественное/Александр Магула

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Высший антикоррупционный суд 7 июля принял решение не продлевать меру пресечения народному депутату Юлии Тимошенко в виде личного обязательства сроком еще на два месяца по делу о подкупе народных депутатов.

Таким образом, ВАКС отказал в соответствующем ходатайстве прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ранее примененная мера пресечения действует до сегодняшнего дня — 7 июля.

В то же время залог в размере 33,3 млн грн в отношении Юлии Тимошенко остается в силе.

Прокурор САП просил суд продлить ряд процессуальных обязанностей, в частности: обязательство являться по вызову САП и суда, сообщать об изменении места жительства или работы, а также сдать заграничный паспорт на хранение в миграционную службу.

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