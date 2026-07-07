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Могут ли военнослужащему отказать в увольнении, если после развода дети живут с матерью — решение суда

17:09, 7 июля 2026
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Обязанность отца содержать детей не зависит от места их проживания, поэтому само по себе это обстоятельство не может лишать его права на увольнение.
Могут ли военнослужащему отказать в увольнении, если после развода дети живут с матерью — решение суда
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Житомирский окружной административный суд пришел к выводу, что воинская часть безосновательно отказала военнослужащему в удовлетворении рапорта об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам. Суд подчеркнул, что Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» не ставит право на увольнение в связи с нахождением на содержании трех и более детей в возрасте до 18 лет в зависимость от того, проживают ли дети совместно с военнослужащим. Решающее значение имеют наличие обязанности содержать детей и отсутствие задолженности по уплате алиментов.

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Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в суд после того, как воинская часть отказала в удовлетворении его рапорта об увольнении с военной службы на основании подпункта «г» пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Он указывал, что имеет на содержании трех детей в возрасте до 18 лет, что является одним из предусмотренных законом оснований для увольнения во время военного положения.

К рапорту военнослужащий приложил свидетельства о рождении трех детей, свидетельство о браке, решение суда о расторжении предыдущего брака, справку государственной исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, выписки из реестра территориальной общины и другие документы.

Вместе с тем воинская часть считала, что представленных документов недостаточно. Она ссылалась на Инструкцию Министерства обороны №170 и указывала, что военнослужащий не предоставил документа, подтверждающего определение места жительства детей именно с ним, в частности решения суда, органа опеки либо договора между родителями. Именно по этим основаниям в удовлетворении рапорта было отказано.

Что установил суд

Суд установил, что истец является отцом трех несовершеннолетних детей: двух детей от предыдущего брака и одного ребенка, рожденного в действующем браке. Также материалы дела подтверждают отсутствие у него задолженности по уплате алиментов.

Анализируя положения Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», суд отметил, что во время военного положения военнослужащий может быть уволен по семейным обстоятельствам в случае нахождения на его содержании трех и более детей в возрасте до 18 лет при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца. При этом закон не ставит право на увольнение в зависимость от совместного проживания отца с детьми.

Суд обратил внимание, что обязанность родителей содержать и воспитывать ребенка не зависит от того, проживают ли они вместе с ним. Кроме того, статья 160 Семейного кодекса Украины предусматривает, что ребенок, достигший 14 лет, в случае раздельного проживания родителей имеет право самостоятельно определить свое место жительства. Поэтому отсутствие решения об определении места жительства детей с отцом не может являться самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении рапорта.

По выводу суда, по делу №240/24877/25 военнослужащий предоставил достаточные и надлежащие доказательства, подтверждающие нахождение на его содержании трех детей и отсутствие задолженности по уплате алиментов. Следовательно, отказ воинской части был противоправным.

Решение суда

Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск. Суд признал противоправными действия воинской части относительно отказа в удовлетворении рапорта военнослужащего об увольнении с военной службы и обязал повторно рассмотреть этот рапорт и принять решение с учетом правовых выводов, изложенных в судебном решении.

Таким образом, суд пришел к выводу, что отсутствие документа об определении места жительства детей с военнослужащим не может являться самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении рапорта, если представленные доказательства подтверждают нахождение на его содержании трех детей и отсутствие задолженности по уплате алиментов.

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ВСУ военные увольнение судебная практика военнослужащие

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