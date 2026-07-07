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Может ли территориальное отделение АМКУ проверять бизнес в другой области — что говорит ВС

19:15, 7 июля 2026
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Отделения Антимонопольного комитета Украины могут осуществлять свои полномочия за пределами соответствующего региона по поручению Председателя Антимонопольного комитета Украины — КХС ВС.
Может ли территориальное отделение АМКУ проверять бизнес в другой области — что говорит ВС
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Законодательство не устанавливает специальных требований к форме, содержанию или названию поручения Председателя Антимонопольного комитета Украины. Решающее значение имеет содержание документа и его направленность, а не то, носит ли он название «поручение».

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Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда.

Фермерское хозяйство обратилось в суд с иском о признании недействительными распоряжения отделения Антимонопольного комитета Украины (АМК Украины) о начале рассмотрения дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и требования о предоставлении информации.

Истец указал, что отделение АМК Украины действовало незаконно, поскольку субъекты, которых касаются оспариваемые документы, осуществляют свою деятельность за пределами региональной компетенции ответчика.

Хозяйственный суд первой инстанции своим решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, отказал в удовлетворении иска.

КХС ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Отделения АМК Украины могут осуществлять свои полномочия за пределами соответствующего региона по поручению Председателя АМК Украины.

Верховный Суд отметил, что законодательство не устанавливает специальных требований к форме, содержанию или названию соответствующего поручения. Решающее значение имеет содержание документа и его направленность, а не то, носит ли он название «поручение».

Суд также отметил, что распоряжение о начале рассмотрения дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции: не устанавливает факт нарушения; не является актом привлечения к ответственности; не предусматривает применения санкций; лишь фиксирует наличие признаков возможного нарушения и процессуальный статус участников дела. Само по себе открытие антимонопольного дела не свидетельствует о последующем признании субъекта хозяйствования нарушителем законодательства о защите экономической конкуренции.

Кроме того, в кассационной жалобе не были указаны основания для отмены и признания недействительным спорного распоряжения в контексте ст. 59 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», вместо этого заявитель сосредоточился на доводах относительно поручения Председателя АМК Украины.

Таким образом, отделение АМК Украины действовало в пределах предоставленных ему законом полномочий, а основания для отмены распоряжения о начале рассмотрения дела отсутствуют.

Постановление КХС ВС от 12 мая 2026 года по делу № 914/2651/25.

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Верховный Суд бизнес АМКУ судебная практика КХС ВС

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