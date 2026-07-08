НБУ запустил «кредитный лимит»: как меняются валютные операции для бизнеса по новым правилам

«Кредитный» лимит стал одним из инструментов валютной либерализации НБУ: компании могут погашать старые кредиты, выплачивать дивиденды иностранным инвесторам и оплачивать импорт.

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Начиная с января валютное регулирование в Украине перешло на новый этап в рамках Стратегии смягчения валютных ограничений. Национальный банк Украины внедрил ряд изменений, центральным элементом которых стал так называемый «кредитный лимит». Это решение является частью перехода к I и II этапам Дорожней карты либерализации, цель которых — не просто снять запреты, а стимулировать приток нового капитала в страну.

Как работает «кредитный» лимит

Новый лимит формируется за счет иностранной валюты, которая фактически поступила в Украину как кредит или заем после 1 января 2026 года. Его размер является динамическим: после каждого погашения основной суммы долга доступный объем лимита уменьшается на соответствующую сумму.

В то же время выплата процентов по таким кредитам разрешается и после полного использования лимита. Все операции в рамках этого механизма должны осуществляться через тот украинский банк, на счет которого поступили средства по соответствующей ссуде.

Какая практика действует сейчас

На уровне официальной позиции НБУ валютные операции в пределах «кредитного» лимита должны проходить через обслуживающий банк, на счет которого фактически поступили средства по новому кредиту или займу. Именно банк в рамках валютного надзора проверяет документы клиента, связь платежа с соответствующим поступлением и соблюдение условий применения лимита.

Фактически это означает, что новый механизм работает не как автоматическое право на платеж, а как комплаенс-модель, где критическими становятся трассируемость средств, корректность договора и возможность доказать происхождение валюты. Дополнительно НБУ заложил динамическую конструкцию самого лимита: каждое погашение основной суммы нового кредита уменьшает доступный объем для других операций.

На что бизнес зможет использовать «кредитный» лимит

Внедрение нового механизма позволит компаниям осуществлять ряд трансграничных платежей, которые ранее были ограничены валютными правилами.

В частности, бизнес сможет:

погашать кредиты и займы, полученные до 20 июня 2023 года;

выплачивать дивиденды иностранным инвесторам сверх действующего лимита в 1 млн евро в месяц;

оплачивать импорт товаров, поставленных до 23 февраля 2021 года;

возвращать нерезидентам авансовые платежи, полученные до 23 февраля 2022 года за товарами, которые не были поставлены или были поставлены лишь частично;

финансировать зарубежные филиалы и представительства сверх установленного годового лимита в 1 млн евро.

В НБУ отмечают, что механизм должен помочь бизнесу выполнить накопленные обязательства перед иностранными кредиторами и инвесторами без дополнительного давления на валютный рынок.

Каким требованиям должны соответствовать новые кредиты

Чтобы кредит или заем стали основанием для формирования кредитного лимита, они должны соответствовать требованиям Национального банка, которые действуют для заимствований, привлеченных после 20 июня 2023 года.

В частности, максимальная процентная ставка по таким кредитам не может превышать 12% годовых.

Кроме того, досрочное погашение основной суммы кредита до срока, определенного договором, запрещено.

НБУ также установил ограничения по источникам погашения кредита. В течение первого года пользования займом погашать его основную сумму разрешено только за счет собственной иностранной валюты компании. Покупать валюту для таких платежів бизнес сможет только начиная со второго года пользования кредитом.

В то же время кредиты, предоставленные международными финансовыми организациями или обеспеченные их гарантиями или поручительствами, не будут формировать кредитный лимит.

Льготы для оборонной отрасли и экспортеров

Национальный банк также ввел отдельные валютные послабления для предприятий оборонно-промышленного комплекса и экспортеров.

В частности, для резидентов правового режима «Дефенс Сити» при покупке иностранной валюты не будут учитываться остатки целевого финансирования, полученного от иностранных государств и международных организаций. Кроме того, такие предприятия смогут получать индивидуальные разрешения НБУ на проведение отдельных трансграничных переводов.

В то же время экспорт страховых услуг выведен из-под действия предельных сроков валютных расчетов. Такое же правило будет применяться и к экспортным операциям, по которым Экспортно-кредитное агентство уже осуществило страховое возмещение.

Упрощены валютные операции для военных-нерезидентов и иностранных топ-менеджеров

Национальный банк также расширил возможности для проведения валютных операций физическими лицами-нерезидентами.

В частности, военнослужащие-нерезиденты смогут без ограничений покупать иностранную валюту и переводить ее за границу в пределах денежного обеспечения, зачисленного на их счета после 1 мая 2026 года. Для средств, полученных до этой даты, продолжает действовать месячный лимит в 400 тыс. грн.

Кроме того, украинским компаниям разрешено покупать иностранную валюту и перечислять ее на счета за рубежом нерезидентов — членов наблюдательных советов и исполнительных органов — в пределах вознаграждения, начисленного с 1 мая 2026 года по гражданско-правовым договорам.

Это означает, что для бизнеса ключевым станет не только факт поступления валюты, а и надлежащая документальная трассируемость средств. В первые месяцы применения механизма можно ожидать разные подходы банков к подтверждению оснований для платежей, поэтому компаниям стоит заблаговременно готовить пакет документов.

Что изменяется для бизнеса

Внедрение «кредитного» лимита фактически создает новый канал для расчетов с нерезидентами без дополнительного давления на валютный рынок. Для компаний это означает возможность погашать отдельные старые обязательства, выплачивать дивиденды и осуществлять другие разрешенные операции за счет новых внешних кредитов.

В то же время этот инструмент не отменяет валютного надзора и не снимает необходимости в подтверждении каждой операции. Напротив, новая модель повышает значение внутреннего контроля, поскольку банк будет проверять, соответствует ли платеж условиям использования лимита.

Механизм означает необходимость пересмотреть кредитные договоры, платежные маршруты и внутренние политики валютного контроля. Особенно это касается компаний, имеющих задолженность перед нерезидентами или регулярно осуществляющих трансграничные платежи.

В таких условиях комплаенс становится не формальностью, а практическим условием доступа к валютным операциям. Чем прозрачнее структура финансирования и чем лучше задокументирована цепь движения средств, тем меньше риски для отказв банка или последующих претензий со стороны контролирующих органов.

Судебная практика и перспективы споров

Пока что новый «кредитный» лимит является слишком свежим механизмом, чтобы говорить о сформированной судебной практике именно по его применению. Вместо этого уже существует значительный массив споров в сфере валютного надзора, в частности относительно пени за нарушение сроков расчетов в ВЭД.

Верховный Суд неоднократно подчеркивал, что ответственность в валютных правоотношениях применяется по специальным правилам Закона Украины «О валюте и валютных операциях», а отдельные основания освобождения от ответственности не работают автоматически. Поэтому, даже при наличии новых послаблений, бизнесу стоит действовать с учетом того, что банки и в дальнейшем будут применять усиленный комплаенс-подход.

В 2026 году валютный надзор в Украине все больше переходит в цифровой формат. Для бизнеса это означает усиление автоматизированной проверки документов и более внимательную оценку операций со стороны банков. Формальный подход к подтверждению трансграничных платежей постепенно теряет значение, вместо этого растет вес реальной экономической сути операции и качества документального сопровождения.

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