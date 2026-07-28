Почему счета за воду могут приходить, даже если в квартире никто не живет: главная ошибка потребителей

Пустая квартира не гарантирует прекращения начислений за воду — все зависит от действий собственника.

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Длительное отсутствие в квартире или доме не означает автоматического прекращения начислений за услуги водоснабжения и водоотведения. Если не позаботиться об этом заранее, после возвращения можно получить счета даже за период, когда жильем никто не пользовался. Чтобы избежать лишних расходов, необходимо выполнить несколько простых действий еще до отъезда или, если вы уже находитесь за границей, предоставить документы, подтверждающие ваше отсутствие.

Как полностью прекратить начисления

Самый эффективный способ избежать каких-либо начислений во время длительного отсутствия — официально опломбировать запорную арматуру (ввод).

Для этого перед отъездом необходимо обратиться в абонентский отдел предприятия и подать заявление на опломбирование входного вентиля.

После проведения этой процедуры предоставление услуг официально приостанавливается, а начисления, в том числе плата за абонентское обслуживание, не осуществляются.

Что делать, если вы уже находитесь за границей

Если вы уже уехали, но не успели опломбировать ввод, порядок действий зависит от наличия счетчика.

Если в помещении установлен счетчик, необходимо ежемесячно передавать его показания, даже если они не меняются. В таком случае следует подавать одни и те же цифры каждый месяц.

Если счетчика нет или передавать показания невозможно, для неначисления платы необходимо предоставить в абонентский отдел документы, подтверждающие пребывание за границей.

Такие документы должны быть заверены консульством или посольством страны пребывания и переведены на украинский язык с нотариальным удостоверением.

Такой порядок предусмотрен пунктом 45 Правил предоставления услуг № 690. Согласно ему потребитель имеет право на неначисление платы в случае отсутствия более 30 дней при условии подачи заявления и документов, подтверждающих это обстоятельство.

Какие шаги стоит сделать перед отъездом

Перед длительным отсутствием также рекомендуется:

перекрыть входные краны в квартире или доме, чтобы избежать протечек и возможного затопления;

зафиксировать последние показания счетчиков и передать их предприятию;

настроить напоминание о ежемесячной передаче показаний. Это можно делать дистанционно через личный кабинет или с помощью Viber либо Telegram-бота, даже находясь за границей.

О таком алгоритме действий напомнили в КП «Полтававодоканал», призвав потребителей позаботиться об оформлении необходимых документов еще до отъезда, чтобы избежать недоразумений с начислениями после возвращения.

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