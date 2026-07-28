15 млн грн в случае гибели военнослужащего: кто имеет законное право на выплату, а кому могут отказать

Кто имеет право на единовременную помощь, как распределяют 15 млн грн между родственниками и в каких случаях государство может отказать в выплате.

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Единовременная денежная помощь в случае гибели военнослужащего является одной из ключевых государственных гарантий для его семьи. Однако порядок получения этих средств зависит от ряда юридических нюансов. Кто имеет право на выплату, как распределяются 15 млн грн, если военнослужащий оставил личное распоряжение, кто получает деньги при его отсутствии и в каких случаях государство может отказать в назначении помощи — эти вопросы часто становятся предметом споров между родственниками и даже судебных разбирательств.

Кто имеет право на единовременную помощь в случае гибели военнослужащего

В 2026 году семьи погибших военнослужащих имеют право на единовременную денежную помощь от государства в размере 15 млн грн.

Порядок распределения этих средств зависит от того, оставил ли военнослужащий личное распоряжение относительно будущей выплаты.

Как распределяют 15 млн грн, если военнослужащий оставил личное распоряжение

Во время полномасштабной войны военнослужащие получили возможность заранее определить, кто именно должен получить единовременную денежную помощь в случае их гибели, а также установить долю для каждого получателя.

В таком случае выплата осуществляется лицам, указанным в этом распоряжении.

В то же время закон гарантирует право на обязательную долю отдельным категориям членов семьи независимо от содержания личного распоряжения. Речь идет о:

малолетних и несовершеннолетних детях;

совершеннолетних нетрудоспособных детях;

нетрудоспособном супруге или супруге;

нетрудоспособных родителях погибшего.

Такие лица имеют право на половину той доли, которую они получили бы при распределении помощи по общим правилам.

Именно применение этой нормы нередко становится причиной конфликтов между родственниками, особенно если на выплату претендуют члены семьи, которые длительное время не поддерживали отношений с погибшим военнослужащим.

Кто получает выплату, если личного распоряжения нет

Если военнослужащий не оставил личного распоряжения, единовременная денежная помощь распределяется поровну между лицами, определенными законодательством.

Право на получение средств имеют:

супруг или супруга погибшего;

дети, в том числе усыновленные, а также зачатые при жизни военнослужащего;

родители, если они не были лишены родительских прав;

внуки — если их родители умерли.

Также претендовать на выплату могут гражданские супруг или супруга погибшего. Однако для этого необходимо в судебном порядке подтвердить факт проживания одной семьей.

Когда могут отказать в выплате 15 млн грн

Каждый случай гибели военнослужащего проверяется отдельно. Закон определяет обстоятельства, при которых единовременная денежная помощь не назначается.

В частности, основанием для отказа могут быть случаи, если смерть наступила вследствие:

совершения уголовного или административного правонарушения;

пребывания в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

умышленного причинения себе телесных повреждений или иного вреда своему здоровью;

самоубийства.

Кроме того, выплату могут не назначить в случае предоставления недостоверных сведений или поддельных документов.

Почему возникают споры относительно выплаты помощи

На практике проблемы могут возникать не только из-за споров между потенциальными получателями средств. Семьи погибших военнослужащих также сталкиваются со случаями отказа в назначении помощи из-за ошибок в документах или разногласий относительно установления обстоятельств гибели.

В таких ситуациях защитить право на получение единовременной денежной помощи нередко удается только в судебном порядке. В то же время юристы подчеркивают, что успешное разрешение таких споров в значительной степени зависит от надлежащего документального подтверждения права на выплату и обстоятельств, предусмотренных законодательством.

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