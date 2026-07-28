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15 млн грн у разі загибелі військового: хто має законне право на виплату, а кому можуть відмовити

10:37, 28 липня 2026 308
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Хто має право на одноразову допомогу, як розподіляють 15 млн грн між родичами та в яких випадках держава може відмовити у виплаті.
15 млн грн у разі загибелі військового: хто має законне право на виплату, а кому можуть відмовити
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Одноразова грошова допомога у разі загибелі військовослужбовця є однією з ключових державних гарантій для його родини. Однак порядок отримання цих коштів залежить від низки юридичних нюансів. Хто має право на виплату, як розподіляються 15 млн грн, якщо військовий залишив особисте розпорядження, хто отримує гроші за його відсутності та в яких випадках держава може відмовити у призначенні допомоги — ці питання часто стають предметом спорів між родичами та навіть судових розглядів.

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Хто має право на одноразову допомогу у разі загибелі військового

У 2026 році сім’ї загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу від держави у розмірі 15 млн грн.

Порядок розподілу цих коштів залежить від того, чи залишив військовослужбовець особисте розпорядження щодо майбутньої виплати.

Як розподіляють 15 млн грн, якщо військовий залишив особисте розпорядження

Під час повномасштабної війни військовослужбовці отримали можливість заздалегідь визначити, хто саме має отримати одноразову грошову допомогу в разі їхньої загибелі, а також встановити частку для кожного одержувача.

У такому разі виплата здійснюється особам, зазначеним у цьому розпорядженні.

Водночас закон гарантує право на обов’язкову частку окремим категоріям членів сім’ї незалежно від змісту особистого розпорядження. Йдеться про:

  • малолітніх та неповнолітніх дітей;
  • повнолітніх непрацездатних дітей;
  • непрацездатного чоловіка або дружину;
  • непрацездатних батьків загиблого.

Такі особи мають право на половину тієї частки, яку вони отримали б у разі розподілу допомоги за загальними правилами.

Саме застосування цієї норми нерідко стає причиною конфліктів між родичами, особливо якщо на виплату претендують члени сім’ї, які тривалий час не підтримували стосунків із загиблим військовослужбовцем.

Хто отримує виплату, якщо особистого розпорядження немає

Якщо військовослужбовець не залишив особистого розпорядження, одноразова грошова допомога розподіляється порівну між особами, визначеними законодавством.

Право на отримання коштів мають:

  • чоловік або дружина загиблого;
  • діти, у тому числі усиновлені, а також зачаті за життя військовослужбовця;
  • батьки, якщо вони не були позбавлені батьківських прав;
  • онуки — якщо їхні батьки померли.

Також претендувати на виплату можуть цивільні чоловік або дружина загиблого. Однак для цього необхідно у судовому порядку підтвердити факт проживання однією сім’єю.

Коли можуть відмовити у виплаті 15 млн грн

Кожен випадок загибелі військовослужбовця перевіряється окремо. Закон визначає обставини, за яких одноразова грошова допомога не призначається.

Зокрема, підставою для відмови можуть бути випадки, якщо смерть настала внаслідок:

  • вчинення кримінального або адміністративного правопорушення;
  • перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;
  • навмисного заподіяння собі тілесних ушкоджень або іншої шкоди здоров’ю;
  • самогубства.

Крім того, виплату можуть не призначити у разі подання недостовірних відомостей або підроблених документів.

Чому виникають спори щодо виплати допомоги

На практиці проблеми можуть виникати не лише через суперечки між потенційними отримувачами коштів. Родини загиблих військовослужбовців також стикаються з випадками відмов у призначенні допомоги через помилки в документах або розбіжності щодо встановлення обставин загибелі.

У таких ситуаціях захистити право на отримання одноразової грошової допомоги нерідко вдається лише в судовому порядку. Водночас юристи наголошують, що успішне вирішення таких спорів значною мірою залежить від належного документального підтвердження права на виплату та обставин, передбачених законодавством.

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