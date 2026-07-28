Декрет для ФОП: хто має право на звільнення від сплати податків на період вагітності

Для отримання звільнення від податків ФОП має надати витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності, який підтверджує період тимчасової непрацездатності.

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Фізичні особи-підприємці на другій групі єдиного податку можуть бути звільнені від сплати податку на період тимчасової непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами. Однак така пільга діє лише за певних умов.

Як пояснюють податківці, відповідно до пункту 295.5 Податкового кодексу України, платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих працівників, мають право не сплачувати єдиний податок:

протягом одного календарного місяця на рік на період відпустки;

за час хвороби, якщо вона триває 30 і більше календарних днів та підтверджена документально.

Це правило також поширюється на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Для отримання звільнення ФОП має надати витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності, який підтверджує період тимчасової непрацездатності.

Таким чином, ФОП другої групи єдиного податку без найманих працівників не зобов’язана сплачувати єдиний податок під час декретної відпустки, якщо має підтвердження у вигляді відповідного витягу з електронного реєстру.

Водночас сама по собі вагітність або народження дитини не є автоматичною підставою для звільнення від сплати податку — необхідне документальне підтвердження періоду непрацездатності.

Раніше ми писали, що в Україні зростає кількість фізичних осіб — підприємців. Як повідомляють у Міністерстві юстиції, у І кварталі цього року українці відкрили 74 439 ФОПів, що на 34% більше, ніж минулоріч. Для порівняння, за І квартал 2023 було зареєстровано 55 525 ФОПів, а за такий самий період 2022 року – 48 959.

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