В Україні продовжує зростати кількість ФОПів – понад 74 тисячі нових реєстрацій

Українці відкрили 74 439 ФОПів у І кварталі цього року.

Джерело фото: Мін'юст, НАІС

В Україні зростає кількість фізичних осіб — підприємців (ФОП). Як повідомляють у Міністерстві юстиції, у І кварталі цього року українці відкрили 74 439 ФОПів, що на 34% більше, ніж минулоріч. Для порівняння, за І квартал 2023 було зареєстровано 55 525 ФОПів, а за такий самий період 2022 року – 48 959.

Загалом же у минулому році було відкрито 308 213 ФОП, проти 201 281 ФОП у 2022 році.

Як зауважують у Мінюсті, відкрити ФОП сьогодні можна також без участі держреєстратора в автоматичному режимі. Процедура займе лічені хвилини.

Заяву про реєстрацію ФОП заявник може сформувати на Порталі Дія після проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу заявника.

Там же на Порталі Дія оплачується адміністративний збір.

Як ми писали, Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 4 квітня рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 11084 про створення в Україні «клубу білого бізнесу».

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