Трагедія на станції фунікулера в Києві – оголосили про підозру військовослужбовцю

Військовослужбовцю Управління державної охорони повідомили підозру в умисному вбивстві.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Києві на станції фунікулера сталася трагедія – помер 16-річний хлопець.

Про підозру в умисному вбивстві повідомили військовослужбовцю Управління державної охорони України. Про це сказано у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Чоловіка наразі затримали в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За даними слідства, ввечері 7 квітня на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту чоловік штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

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