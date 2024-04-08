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В Києві на фунікулері вбили 16-річного хлопця: нападник працював у правоохоронних органах

11:37, 8 квітня 2024
За даними ДБР, правоохоронець штовхнув підлітка, а той впав, розбив голову і отримав смертельний поріз шиї.
В Києві на фунікулері вбили 16-річного хлопця: нападник працював у правоохоронних органах
Фото: Вечірній Київ
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У Києві на станції фунікулера було вбито 16-річного хлопця. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства неповнолітнього  З'ясувалося, що нападник працював у правоохоронних органах. Про це йдеться у повідомленні ДБР.

Як встановило слідство, що ввечері 7 квітня виник конфлікт між чоловіком, який є водієм в Управлінні державної охорони, та неповнолітнім юнаком. Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й зазнав смертельного порізу шиї. Хлопець помер на місці.

Затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків. 

Наразі проводиться комплекс оперативно-слідчих дій. Затриманому готуються оголосити підозру в навмисному вбивстві — ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

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