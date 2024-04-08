В Киеве на фуникулере убили 16-летнего парня: нападавший работал в правоохранительных органах

По данным ГБР, правоохранитель толкнул подростка, а тот упал, разбил голову и получил смертельный порез шеи.

Фото: Вечерний Киев

В Киеве на станции фуникулера был убит 16-летний парень. Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту убийства несовершеннолетнего Выяснилось, что нападавший работал в правоохранительных органах. Об этом сказано в сообщении ГБР.

Как установило следствие, вечером 7 апреля возник конфликт между мужчиной, который является водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним юношей. После выхода из вагона фуникулера на верхней станции работник правоохранительного органа толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. Парень умер на месте.

Задержанный правоохранитель уже отстранен от выполнения своих обязанностей.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных действий. Задержанному готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.

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