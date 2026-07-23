  1. В Украине

Когда бесплатные услуги для госорганов нарушают закон – за что можно получить предписание от НАПК

22:54, 23 июля 2026 97
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Органы власти не могут бесплатно получать «подарки» от физических или юридических лиц.
Когда бесплатные услуги для госорганов нарушают закон – за что можно получить предписание от НАПК
Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, что государственным органам и органам местного самоуправления запрещено безвозмездно получать от физических или юридических лиц денежные средства, имущество, нематериальные активы, имущественные преимущества, льготы или услуги.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующий запрет предусмотрен частью первой статьи 54 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Как отметили в НАПК, он обусловлен необходимостью минимизации коррупционных рисков, связанных со скрытыми формами финансирования органов публичной власти, а также неправомерным влиянием со стороны представителей бизнеса, общественных объединений или отдельных лиц.

Вместе с тем закон предусматривает исключения. Органы власти могут получать отдельные виды помощи, в частности благотворительную или международную техническую помощь, если это разрешено законодательством.

В НАПК подчеркнули, что неправомерное получение имущества или услуг органами власти является правонарушением, связанным с коррупцией, и может повлечь за собой юридическую ответственность. НАПК может внести руководителю соответствующего органа предписание об устранении нарушения требований Закона, проведении служебного расследования и привлечении виновного лица к ответственности.

Примеры нарушений

НАПК сообщило, что ранее выносило предписания должностным лицам за нарушение запрета на безвозмездное получение имущества или услуг.

В частности, речь шла о:

  • председателе Полтавского областного совета — из-за безвозмездного получения должностными лицами органа правовых услуг от физических лиц;
  • начальнике Черниговской областной военной администрации — из-за безвозмездного получения структурным подразделением ОВА правовой помощи адвоката;
  • председателе Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства — из-за заключения должностными лицами 31 договора с частной компанией о безвозмездном хранении имущества;
  • начальнике Главного сервисного центра МВД — из-за безвозмездного пользования одним из территориальных подразделений центра недвижимым имуществом частного общества.

Что с рекламой и освещением деятельности органов власти

Отдельно НАПК обратило внимание, что государственным органам и органам местного самоуправления запрещается безвозмездное получение услуг по производству и распространению рекламы, кроме социальной (рекламные услуги могут использоваться на платной основе за счет средств соответствующего бюджета органа).

Вместе с тем бесплатное освещение деятельности органов власти в СМИ не является нарушением данного запрета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

закон госслужащие НАПК

Популярные новости

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

15:00, 22 июля 2026 10k
Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений

Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений

07:00, 23 июля 2026 5k
120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

120 тысяч на автомобиль для ветеранов: в Верховной Раде готовят новый механизм компенсации

18:00, 22 июля 2026 7k
Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 5k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 5k
Что ждет военнослужащего в СЗЧ при встрече с группой оповещения ТЦК

Что ждет военнослужащего в СЗЧ при встрече с группой оповещения ТЦК

12:12, 22 июля 2026 6k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

База для расчета выплат военнослужащим останется на уровне 2018 года — 1762 грн: Верховный Суд признал законным постановление № 481

Кабмин имеет право самостоятельно устанавливать расчетную величину окладов в размере всего 1762 гривен, игнорируя рост прожиточного минимума.

Виталий Безгин, министр по делам развития гродад, территорий и внутренне перемещенных лиц: карьерный путь в правительство

Виталий Безгин: путь от рекламной индустрии до руководства одним из ключевых министерств.

Медиа получили новые правила работы во время войны: кого коснутся изменения Нацсовета

Новые правила для телеканалов и радиостанций: Нацсовет извенил порядок лицензирования во время войны.

ВСП взял паузу в решении по инвалидности прокурора Криворучко, которого КДКП наказала по «делу МСЭК»

ВСП объявил перерыв в рассмотрении жалобы прокурора Андрея Криворучко на решение КДКП.

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 все же остается недействительным: ВС открыл кассацию, чтобы впервые сформировать правовую позицию относительно полномочий Правительства отсрочивать выплату пенсий по решениям судов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]