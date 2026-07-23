Когда бесплатные услуги для госорганов нарушают закон – за что можно получить предписание от НАПК

Органы власти не могут бесплатно получать «подарки» от физических или юридических лиц.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, что государственным органам и органам местного самоуправления запрещено безвозмездно получать от физических или юридических лиц денежные средства, имущество, нематериальные активы, имущественные преимущества, льготы или услуги.

Соответствующий запрет предусмотрен частью первой статьи 54 Закона Украины «О предотвращении коррупции». Как отметили в НАПК, он обусловлен необходимостью минимизации коррупционных рисков, связанных со скрытыми формами финансирования органов публичной власти, а также неправомерным влиянием со стороны представителей бизнеса, общественных объединений или отдельных лиц.

Вместе с тем закон предусматривает исключения. Органы власти могут получать отдельные виды помощи, в частности благотворительную или международную техническую помощь, если это разрешено законодательством.

В НАПК подчеркнули, что неправомерное получение имущества или услуг органами власти является правонарушением, связанным с коррупцией, и может повлечь за собой юридическую ответственность. НАПК может внести руководителю соответствующего органа предписание об устранении нарушения требований Закона, проведении служебного расследования и привлечении виновного лица к ответственности.

Примеры нарушений

НАПК сообщило, что ранее выносило предписания должностным лицам за нарушение запрета на безвозмездное получение имущества или услуг.

В частности, речь шла о:

председателе Полтавского областного совета — из-за безвозмездного получения должностными лицами органа правовых услуг от физических лиц;

начальнике Черниговской областной военной администрации — из-за безвозмездного получения структурным подразделением ОВА правовой помощи адвоката;

председателе Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства — из-за заключения должностными лицами 31 договора с частной компанией о безвозмездном хранении имущества;

начальнике Главного сервисного центра МВД — из-за безвозмездного пользования одним из территориальных подразделений центра недвижимым имуществом частного общества.

Что с рекламой и освещением деятельности органов власти

Отдельно НАПК обратило внимание, что государственным органам и органам местного самоуправления запрещается безвозмездное получение услуг по производству и распространению рекламы, кроме социальной (рекламные услуги могут использоваться на платной основе за счет средств соответствующего бюджета органа).

Вместе с тем бесплатное освещение деятельности органов власти в СМИ не является нарушением данного запрета.

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