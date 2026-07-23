Этими гривнами уже не получится расплатиться: какие банкноты у вас не примут в магазине

Часть гривневых банкнот стала недействительной для расчетов.

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Национальный банк Украины продолжает изымать из наличного обращения банкноты старых образцов. Украинцам следует проверить свои сбережения и обменять купюры, утратившие статус платежного средства, на новые банкноты или монеты.

По состоянию на июль 2026 года часть гривневых банкнот уже не используется для расчетов, однако их можно обменять в установленном порядке.

Какие гривны перестали быть платежным средством

С 1 октября 2020 года перестали быть средством платежа банкноты номиналом:

1 гривна;

2 гривны;

5 гривен;

10 гривен;

20 гривен;

50 гривен;

100 гривен;

200 гривен,

образцов до 2003 года всех годов выпуска.

Такие банкноты можно обменять на пригодные к обращению платежные банкноты и монеты в Национальном банке и уполномоченных банках до окончания действия военного положения и в течение 90 дней после его прекращения или отмены.

Какие банкноты изъяли в 2026 году

Со 2 марта 2026 года утратили статус платежного средства банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов всех годов выпуска.

Обмен таких банкнот осуществляется без ограничений и без взимания платы.

Обменять их можно:

во всех отделениях банков Украины — в течение года с момента изъятия из обращения, то есть до 26 февраля 2027 года включительно;

в уполномоченных банках — АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Райффайзен Банк», АО «ПУМБ» — в течение трех лет, до 28 февраля 2029 года включительно;

в Национальном банке Украины — в настоящее время бессрочно.

Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины объявил о расширении номинального ряда гривны — в наличное обращение вводится новая банкнота номиналом 2000 гривен.

Новая купюра появится в обращении 4 сентября 2026 года.

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