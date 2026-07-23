Детские сады в Украине будут проектироваться по европейским стандартам: когда заработают новые нормы

Новые нормы предполагают переход от жестких требований к более гибким подходам.

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В Украине обновили государственные строительные нормы (ГСН) для учреждений дошкольного образования. Изменения инициировали Министерство образования и науки совместно с Министерством развития общин и территорий. Новые правила вступят в силу 1 октября 2026 года.

Как сообщили в МОН, обновленные ГСН призваны сделать строительство детских садов более безопасным, доступным и современным, а также упростить их проектирование и привести требования в соответствие с новым законодательством и европейскими стандартами.

Среди ключевых изменений — переход от жестких требований к более гибким подходам в проектировании. Документ позволяет шире использовать многофункциональные помещения, что должно упростить новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и переоборудование существующих зданий под детские сады.

Также новые нормы позволяют проектировать учреждения дошкольного образования меньшей вместимости. Это позволит эффективнее развивать сеть детских садов в небольших громадах и районах с плотной застройкой.

Обновленный документ гармонизирован с европейскими подходами. В частности, он содержит требования к качеству воздуха, вентиляции, тепловому и акустическому комфорту, безопасному использованию стекла и обустройству детских площадок. В МОН отмечают, что это будет способствовать внедрению современных архитектурных решений и может облегчить привлечение иностранных инвестиций для строительства и реконструкции дошкольных учреждений.

Отдельное внимание уделено безбарьерности. Требования универсального дизайна интегрированы во все ключевые положения ГСН, чтобы обеспечить доступность образовательной среды для детей с различными потребностями.

Кроме того, документ регулирует применение современных архитектурных решений, которые ранее не имели четкой нормативной базы. В частности, определены подходы к организации пространства, естественному освещению и обустройству различных типов детских площадок с соблюдением требований безопасности.

Новые ГСН будут применяться при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте учреждений дошкольного образования всех форм собственности.

В МОН также обратили внимание заказчиков строительства, что проекты, для которых проектно-сметная документация уже разработана, могут реализовываться по действующим нормам только при условии прохождения экспертизы и получения разрешения на выполнение строительных работ до 1 октября 2026 года. Если разрешение будет выдано после этой даты, документацию придется привести в соответствие с обновленными строительными нормами.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», одновременное закрытие всех детских садов в громаде на летний период из-за ремонтов или нехватки средств может создавать серьезные проблемы для семей с детьми и нарушать гарантированное законом право на дошкольное образование. Особенно остро этот вопрос стоит в сельской местности, где альтернативных учреждений зачастую нет, а родители вынуждены работать и не имеют возможности оставаться дома с ребенком.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик подчеркнула, что местные власти должны искать решения, которые позволят одновременно проводить необходимые ремонты и обеспечивать детям доступ к дошкольному образованию.

По ее словам, типичной является ситуация, когда родители из сельской местности обращаются с жалобами на то, что летом прекращают работу все учреждения дошкольного образования. В результате семьи фактически остаются без возможности обеспечить присмотр за детьми во время работы.