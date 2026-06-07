В громаде закрыли все детские сады на лето — законно ли это и что делать родителям

Закон не предусматривает каникул для детских садов, а местные власти должны искать решения, которые не будут ограничивать права детей и родителей.

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Одновременное закрытие всех детских садов в громаде на летний период из-за ремонтов или нехватки средств может создавать серьезные проблемы для семей с детьми и нарушать гарантированное законом право на дошкольное образование. Особенно остро этот вопрос стоит в сельской местности, где альтернативных учреждений часто нет, а родители вынуждены работать и не имеют возможности оставаться дома с ребенком.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик подчеркнула, что местные власти должны искать решения, которые позволят одновременно проводить необходимые ремонты и обеспечивать доступ детей к дошкольному образованию.

По ее словам, типичным является обращение от родителей, проживающих в сельской местности, где на лето прекращают работу все учреждения дошкольного образования. В такой ситуации семьи фактически остаются без возможности обеспечить присмотр за детьми во время работы.

Решения об одновременном приостановлении работы всех учреждений дошкольного образования из-за ремонтов или экономии бюджетных средств не учитывают потребности семей и могут нарушать права детей на доступ к дошкольному образованию.

Право на дошкольное образование гарантируется законом

Статья 8 Закона Украины «О дошкольном образовании» гарантирует право каждого ребенка на получение дошкольного образования и создание условий для его реализации с учетом индивидуальных потребностей ребенка.

Также закон предусматривает право ребенка получать дошкольное образование в наиболее доступном и приближенном к месту проживания коммунальном учреждении образования.

Согласно части первой статьи 10 этого закона, обеспечение доступности дошкольного образования возлагается на органы государственной власти, органы местного самоуправления, учредителей учреждений образования и других субъектов образовательной деятельности.

При этом законодательство не предусматривает каникул для учреждений дошкольного образования.

Почему детские сады все же закрывают летом

В то же время существуют объективные причины, по которым громады вынуждены временно изменять режим работы детских садов.

В частности, Санитарный регламент для учреждений дошкольного образования запрещает функционирование групп во время проведения капитальных ремонтов и малярных работ.

Кроме того, работники учреждений дошкольного образования имеют право на ежегодный основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

Именно поэтому учредители учреждений образования должны принимать управленческие решения по организации работы детских садов в летний период таким образом, чтобы не допустить нарушения прав детей и родителей.

Какие решения могут применять громады

Как отмечает образовательный омбудсмен, различные громады уже используют ряд механизмов для обеспечения непрерывного доступа детей к дошкольному образованию.

Среди таких решений:

приостановление работы только части учреждений дошкольного образования;

организация дежурных детских садов;

перевод детей из нескольких учреждений в одно на период ремонтов;

объединение групп;

поочередное предоставление отпусков работникам;

привлечение временных работников.

Что делать громадам, где работает только один детский сад

Отдельной проблемой являются громады, в которых функционирует только одно учреждение дошкольного образования. В таких случаях также возникает необходимость проведения ремонтных работ и предоставления отпусков работникам.

На сайте образовательного омбудсмена опубликованы рекомендации по обеспечению права детей на дошкольное образование в таких условиях.

Среди возможных вариантов:

подвоз детей в другое учреждение дошкольного образования;

создание другого субъекта образовательной деятельности или его подразделения.

В частности, речь идет о таких формах организации:

мини-сад;

центр педагогического партнерства;

центр развития ребенка.

В рекомендациях также приведены требования к помещениям для таких учреждений и разъяснен порядок легализации образовательной деятельности путем подачи декларации о ведении хозяйственной деятельности.

Доступность детских садов влияет на занятость родителей

Надежда Лещик подчеркнула, что многочисленные исследования подтверждают влияние доступности дошкольного образования не только на развитие детей, но и на возможность трудоустройства родителей и экономическую ситуацию в целом.

Особенно актуальным этот вопрос остается в условиях полномасштабной войны, когда значительное количество мужчин проходит военную службу, а уход за детьми и обеспечение семьи часто возлагаются на одного из родителей. Поэтому громады должны создавать условия, при которых родители могут работать, будучи уверенными, что их дети находятся под надлежащим присмотром и имеют доступ к дошкольному образованию.

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