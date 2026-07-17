Как получить удостоверение получателя государственной социальной помощи: разъяснение ПФУ

Пенсионный фонд разъяснил, как получателям государственной социальной помощи оформить соответствующее удостоверение, куда подавать заявление и кто может обратиться за его получением от имени несовершеннолетних и недееспособных лиц.

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Пенсионный фонд Украины напомнил, что гражданам, которым назначена государственная социальная помощь в соответствии с законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» и «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», оформляются удостоверения получателя государственной социальной помощи.

Порядок оформления, изготовления и выдачи таких удостоверений определен постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20 марта 2026 года № 12-1. Документ вступил в силу 1 мая 2026 года.

Для получения удостоверения необходимо подать заявление на его изготовление.

Подать заявление можно лично в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины независимо от зарегистрированного или задекларированного места жительства либо пребывания. Перечень сервисных центров размещен на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе «Контакты».

Также после реализации соответствующей технической возможности заявление можно будет подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Если получателем государственной социальной помощи является несовершеннолетнее или недееспособное лицо, заявление на оформление удостоверения подают его родители либо другие законные представители.

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