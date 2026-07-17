Первого главу ОУН Евгения Коновальца перезахоронят на НВМК: решение Кабмина

Кабмин принял решение о перезахоронении в Украине останков первого главы ОУН Евгения Коновальца, которые сейчас находятся в Нидерландах.

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Кабинет Министров принял решение о перезахоронении в Украине останков Евгения Коновальца — выдающегося борца за независимость Украины в ХХ веке, государственного, военного и политического деятеля, полковника Армии Украинской Народной Республики и первого главы Организации украинских националистов.

Согласно распоряжению № 703-р от 15 июля 2026 года, останки Евгения Коновальца будут перезахоронены на территории Национального военного мемориального кладбища. Одновременно правительство утвердило план мероприятий по организации перезахоронения.

Планом предусмотрено, что Министерство по делам ветеранов, Украинский институт национальной памяти, Министерство иностранных дел, Министерство обороны и государственное учреждение «Национальное военное мемориальное кладбище» обеспечат организацию и проведение перезахоронения.

Министерству иностранных дел поручено взаимодействовать с компетентными органами Королевства Нидерландов для получения разрешений на эксгумацию останков Евгения Коновальца, а также организовать их транспортировку через государственную границу Украины в соответствии с законодательством Украины и Нидерландов. Кроме того, украинские дипломатические учреждения за рубежом проведут мероприятия по увековечению памяти Коновальца.

После получения необходимых разрешений МИД обеспечит перевозку останков из Нидерландов к государственной границе Украины.

Также правительство предусмотрело проведение торжественных мероприятий во время репатриации останков, в частности при пересечении государственной границы и их транспортировке по территории Украины. К мероприятиям планируется привлечь представителей центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, военнослужащих и общественность.

В Киеве организуют отдельные мемориальные мероприятия по увековечению памяти Евгения Коновальца.

Перезахоронение состоится на территории Национального военного мемориального кладбища с отданием воинских почестей в соответствии с Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины.

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