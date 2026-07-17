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ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации крымчанам за земельные участки, изъятые по «праву РФ»

08:30, 17 июля 2026 15
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации крымчанам за земельные участки, изъятые по «праву РФ»
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ЕСПЧ признал незаконным лишение права собственности на земельные участки в оккупированном Крыму на основании российского законодательства. В деле «Баженов и другие против России и Украины» (Bazhenov and Others v. Russia and Ukraine, жалобы № 20092/18 и 11 других), решение по которому ЕСПЧ вынес 16 июля 2026 года, Суд рассмотрел вопрос о правомерности массового пересмотра результатов приватизации земельных участков в Крыму после его оккупации Российской Федерацией.

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Это дело имеет ключевое значение для понимания пределов применения оккупационного законодательства и статуса судебных органов, созданных на неподконтрольных территориях.

Актуальность этой темы обусловлена необходимостью защиты прав тысяч лиц, чьё имущество было изъято де-факто властями под предлогом «восстановления социальной справедливости» или исправления ошибок прежней администрации.

Обстоятельства дела

Фабула дела началась в 2009–2010 годах, когда Севастопольская городская государственная администрация и городской совет приняли ряд решений о передаче земельных участков из государственной собственности в частную для строительства «индивидуальных дач».

Эти решения касались как отдельных граждан, так и дачных кооперативов. В течение 2010–2014 годов украинские органы власти проверяли законность этой приватизации, и украинские административные суды подтвердили законность решений о предоставлении земельных участков, а уголовные производства были закрыты за отсутствием состава преступления.

После установления Российской Федерацией эффективного контроля над Крымом ситуация кардинально изменилась. В течение 2015–2017 годов органы де-факто власти Севастополя инициировали сотни исков об отмене права собственности и возврате земель государству.

Главным аргументом было то, что приватизация в 2009–2010 годах якобы нарушала украинское законодательство, поскольку эти участки относились к землям лесного фонда и не подлежали передаче в частную собственность. Российские «суды» в Крыму удовлетворили эти иски, применяя нормы Гражданского кодекса РФ об истребовании имущества из «незаконного владения».

Заявители, являвшиеся законными собственниками, лишились своих земельных участков без какой-либо компенсации. При этом одна из заявительниц, которая приобрела участок уже после 2014 года в соответствии с российским законодательством, также лишилась права собственности и была обязана выплатить компенсацию предыдущему владельцу.

Позиция ЕСПЧ

Анализируя законность вмешательства в право собственности, Суд опирался на свои предыдущие выводы по межгосударственному делу «Украина против России (по Крыму)». ЕСПЧ отметил, что массовое применение российского законодательства в Крыму противоречит Конвенции, толкуемой в свете международного гуманитарного права, и не может считаться «законом» в понимании Конвенции.

Оценивая ситуацию различных заявителей, Суд провёл важное разграничение. В отношении второй заявительницы, которая приобрела земельный участок по российскому праву после аннексии, Суд подчеркнул, что ни одно правовое положение или правовой акт, квалифицируемый как «закон», не может служить основанием для возникновения законного ожидания защиты имущества, если такая сделка была заключена вопреки украинскому законодательству и принципам международного права.

Следовательно, её имущественные интересы не представляли собой «имущество» («possessions») в понимании статьи 1 Протокола № 1.

В отношении остальных заявителей, которые обладали правоустанавливающими документами в соответствии с украинским законодательством, Суд высказался однозначно. ЕСПЧ отметил, что оспариваемые решения не могли быть оправданы международным гуманитарным правом, поскольку противоречили запрету конфискации, установленному статьёй 46 Гаагского положения 1907 года, которая не предусматривает исключений ни по военным соображениям, ни по каким-либо иным основаниям.

Суд подчеркнул, что поскольку права собственности были прекращены на основании положений российского законодательства, применённых российскими «судами», такая мера не могла считаться законной в смысле статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции.

Отдельное внимание было уделено вопросу легитимности судебной системы в Крыму. Суд подчеркнул, что суды в Крыму, действующие в нарушение Конвенции, толкуемой в свете международного гуманитарного права, не могут считаться «судами, созданными на основании закона» в понимании статьи 6 § 1 Конвенции.

ЕСПЧ также отметил, что лишение права собственности, осуществлённое на основании недействительного юридического акта, не является разовым вмешательством, а создаёт длящееся нарушение права собственности.

Именно поэтому Суд пришёл к выводу, что вмешательство в права заявителей носило продолжающийся характер, вследствие чего отсутствовали основания считать, что они пропустили срок обращения в ЕСПЧ.

Нарушения Конвенции

Суд рассмотрел вопрос соблюдения статьи 6 § 1 Конвенции и статьи 1 Протокола № 1.

В отношении первого, четвёртого и пятого заявителей было установлено нарушение права на защиту собственности, поскольку изъятие земельных участков не имело надлежащей правовой основы и противоречило международным стандартам.

В отношении второй заявительницы жалоба по статье 1 Протокола № 1 была признана неприемлемой, однако Суд установил нарушение статьи 6 § 1 Конвенции.

В целом Суд констатировал, что все заявители были лишены права на рассмотрение их дел независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, вследствие нелегитимности судебной системы, развёрнутой Российской Федерацией на оккупированной территории.

Таким образом, ЕСПЧ постановил, что Российская Федерация нарушила права заявителей, и присудил им 55 000 евро в качестве компенсации материального и морального вреда, а также судебных расходов.

Сформулированная Судом правовая позиция имеет фундаментальное значение для национальной судебной практики, поскольку подтверждает, что акты оккупационных властей, принятые с применением российского законодательства вопреки международному гуманитарному праву, не могут признаваться законным основанием для лишения права собственности.

Это решение является важным инструментом для будущего восстановления прав собственников и защиты интересов граждан на территориях, находящихся под временным контролем.

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ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации крымчанам за земельные участки, изъятые по «праву РФ»

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