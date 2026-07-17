Всегда ли работодатель отвечает за невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью: решение суда

Житомирский окружной админсуд разъяснил, в каких случаях работодатель несет ответственность за невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью и когда к нему могут применяться административно-хозяйственные санкции.

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Житомирский окружной административный суд рассмотрел административное дело № 240/20518/25 по иску Житомирского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью к физическому лицу – предпринимателю о взыскании административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Суд исследовал, имелись ли правовые основания для применения к работодателю ответственности, предусмотренной Законом Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине».

Суть дела

Житомирское областное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью обратилось в суд с иском о взыскании с физического лица – предпринимателя административно-хозяйственных санкций в размере 43 040,14 грн и пени в сумме 2 733,04 грн.

Иск мотивирован тем, что работодатель не выполнил установленный статьей 19 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью. По данным Фонда, в 2024 году среднеучетная численность штатных работников у ответчика составляла 8 человек, что обусловливало обязанность обеспечить трудоустройство одного лица с инвалидностью. Вместе с тем фактически ни одного такого лица работодатель не трудоустроил.

Фонд в автоматизированном режиме определил факт невыполнения норматива и сформировал расчет административно-хозяйственных санкций. Поскольку в добровольном порядке указанные средства уплачены не были, истец обратился в административный суд.

Ответчик отзыв на иск не подал, поэтому дело было рассмотрено в письменном производстве по имеющимся материалам.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со статьей 18 Закона №875-XII работодатели, использующие наемный труд, обязаны создавать рабочие места для лиц с инвалидностью, в том числе специальные, обеспечивать необходимые условия труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и предоставлять государственной службе занятости информацию, необходимую для организации трудоустройства таких лиц.

В соответствии со статьей 19 Закона №875-XII для работодателей установлен норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью. Если у работодателя работает от 8 до 25 человек, норматив составляет одно рабочее место.

Суд обратил внимание, что после внесения изменений в законодательство Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью больше не осуществляет проверки работодателей по вопросам выполнения норматива рабочих мест. Соответствующие контрольные полномочия возложены на Государственную службу Украины по вопросам труда и ее территориальные органы.

При этом информация, которую Фонд получает от Пенсионного фонда Украины относительно трудоустройства лиц с инвалидностью, является лишь основанием для проведения проверки работодателя, а не безусловным подтверждением факта нарушения.

Суд привел правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 21 ноября 2022 года по делу №400/3957/21, согласно которой именно Гоструда и ее территориальные органы уполномочены проверять выполнение субъектами хозяйствования норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью. Лишь по результатам такой проверки, если подтвержден факт невыполнения норматива, у работодателя возникает обязанность уплатить административно-хозяйственные санкции.

Вместе с тем суд подчеркнул, что законодательство возлагает на работодателя не только обязанность создать рабочее место, но и принять все предусмотренные законом меры для его заполнения, в частности уведомить государственную службу занятости о наличии вакансии.

Суд отметил, что порядок подачи информации о спросе на рабочую силу урегулирован приказом Министерства экономики Украины №827-22 от 12 апреля 2022 года. Форма №3-ПН подается работодателем не позднее трех рабочих дней с даты открытия вакансии.

По мнению суда, если работодатель своевременно подал форму №3-ПН, он выполнил возложенную на него законом обязанность по информированию государственной службы занятости о наличии вакансии. В таком случае считается, что он принял все зависящие от него меры для выполнения норматива, а отсутствие фактического трудоустройства лица с инвалидностью по причинам, не зависящим от него, не является основанием для применения административно-хозяйственных санкций.

Вместе с тем в данном деле материалы не содержали ни одного доказательства того, что ответчик подавал в центр занятости информацию по форме №3-ПН в 2024 году либо сообщал о наличии вакансии для лица с инвалидностью.

Суд также установил отсутствие доказательств создания работодателем рабочего места для трудоустройства лица с инвалидностью и принятия каких-либо мер, направленных на обеспечение выполнения норматива.

Суд подчеркнул, что в соответствии с частью первой статьи 20 Закона №875-XII административно-хозяйственные санкции применяются в случае, когда среднеучетная численность трудоустроенных лиц с инвалидностью меньше установленного норматива.

Вместе с тем суд привел устоявшуюся практику Верховного Суда, согласно которой предприятие не несет ответственности за невыполнение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью, если оно создало необходимые рабочие места, своевременно и в полном объеме уведомило компетентные органы о наличии вакансий, однако фактическое трудоустройство не состоялось по причинам, не зависящим от работодателя, в частности из-за отсутствия кандидатов, отказа лиц с инвалидностью от трудоустройства либо бездействия государственных органов. Такой подход изложен в постановлениях Верховного Суда от 7 февраля 2018 года по делу №811/693/17, от 6 марта 2018 года по делу №825/695/17, от 21 мая 2020 года по делу №520/3919/19 и от 3 августа 2023 года по делу №120/4975/22.

Однако в спорных правоотношениях ответчик не доказал, что создал рабочее место для лица с инвалидностью, уведомил службу занятости о наличии вакансии либо принял иные предусмотренные законом меры для выполнения норматива.

При установленных обстоятельствах суд пришел к выводу, что работодатель не выполнил норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, не создал одно рабочее место, которое должен был обеспечить в соответствии с требованиями статьи 19 Закона №875-XII, и не уплатил административно-хозяйственные санкции в установленный законом срок.

Учитывая это, суд признал обоснованными требования Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью о взыскании административно-хозяйственных санкций и пени.

Суд удовлетворил административный иск в полном объеме и взыскал с физического лица – предпринимателя в пользу Житомирского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью административно-хозяйственные санкции и пеню в общем размере 45 773,18 грн.

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