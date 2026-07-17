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Нарушение прав совладелицы стало основанием для отмены ареста земельного участка: детали дела

08:04, 17 июля 2026 78
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Ровенский апелляционный суд отменил арест земельного участка, наложенный как мера обеспечения иска, придя к выводу, что такое решение нарушало права его совладелицы, которая не была участницей судебного разбирательства.
Нарушение прав совладелицы стало основанием для отмены ареста земельного участка: детали дела
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Ровенский апелляционный суд пересмотрел определение местного суда об обеспечении иска по делу об аресте земельного участка, который находится в общей совместной собственности гражданки Украины и ее мужа-иностранца. Об этом сообщили в суде.

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Суть дела № 570/3413/25

Коллегия судей пересмотрела определение суда первой инстанции, которым было удовлетворено заявление прокурора об обеспечении иска до подачи искового заявления и наложен арест на земельный участок, расположенный в одной из территориальных общин неподалеку от Ровно. Кроме того, органам, осуществляющим государственную регистрацию вещных прав на недвижимое имущество, было запрещено совершать любые регистрационные действия в отношении спорного земельного участка, а государственным кадастровым регистраторам — совершать действия, направленные на внесение сведений в Государственный земельный кадастр.

Супруги в апелляционных жалобах просили отменить определение местного суда и отказать заявителю в удовлетворении заявления о применении мер обеспечения иска.

Выводы апелляционного суда

Проверив материалы дела и доводы апелляционных жалоб, заслушав объяснения участников судебного разбирательства, апелляционный суд пришел к выводу об их удовлетворении, учитывая следующие обстоятельства дела.

В соответствии с чч. 1, 2 ст. 149 Гражданского процессуального кодекса Украины (далее — ГПК Украины) суд по заявлению участника дела вправе принять предусмотренные ст. 150 этого Кодекса меры обеспечения иска.

Рассматривая заявление об обеспечении иска, суд с учетом доказательств, представленных стороной в подтверждение своих требований, должен убедиться, в частности, в том, что между сторонами действительно возник спор, существует реальная угроза неисполнения либо затруднения исполнения возможного судебного решения об удовлетворении исковых требований, выяснить объем исковых требований, данные об ответчике, а также соразмерность вида обеспечения иска, о применении которого просит лицо, обратившееся с таким ходатайством, заявленным исковым требованиям.

Как разъяснил Верховный Суд в постановлении от 20 мая 2020 года по делу № 640/13156/18 (61-7314св19), при решении вопроса об обеспечении иска суд должен оценить обоснованность доводов заявителя относительно необходимости принятия соответствующих мер с учетом следующего: разумности, обоснованности и адекватности требований заявителя относительно обеспечения иска; обеспечения сбалансированности интересов сторон, а также других участников судебного процесса; наличия связи между конкретной мерой обеспечения иска и предметом искового требования, в частности, способна ли такая мера обеспечить фактическое исполнение судебного решения в случае удовлетворения иска; вероятности затруднения исполнения либо неисполнения решения суда в случае непринятия таких мер; предотвращения нарушения в связи с применением таких мер прав и охраняемых законом интересов лиц, не являющихся участниками данного судебного процесса.

Что касается производства, пересмотренного апелляционным судом, то из материалов дела следует, что спорный земельный участок, приобретенный иностранцем в 2019 году, является объектом общей совместной собственности с его супругой — гражданкой Украины.

Примененные местным судом меры обеспечения иска нарушали права апеллянтки как совладелицы земельного участка и фактически представляли собой вмешательство в ее право собственности на имущество, приобретенное в браке, что является пренебрежением требованиями статьи 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Учитывая, что обжалованное супругами определение суда первой инстанции было вынесено с нарушением норм процессуального права, поскольку принято без соблюдения прав и охраняемых законом интересов совладелицы земельного участка, не являющейся участником данного судебного разбирательства, в соответствии со ст. 376 ГПК Украины оно подлежало отмене с принятием нового судебного решения — об отказе прокурору в удовлетворении заявления об обеспечении иска.

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