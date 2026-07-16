Военный учет женщин-медиков: кто должен стать на военный учет и когда

Обязательному военному учету подлежат женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование.

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В Украине действуют обновленные правила воинского учета для женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

Как объясняют во Львовском ТЦК и СП, после завершения обучения учебные заведения в течение семи дней передают в территориальные центры комплектования и социальной поддержки информацию о выпускницах. Данные вносят в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

После этого женщина должна в течение 60 дней прибыть в ТЦК и СП и пройти военно-врачебную комиссию.

Если диплом о медицинском или фармацевтическом образовании был получен до 31 июля 2025 года, постановка на воинский учет осуществляется самостоятельно. Для этого необходимо лично обратиться в ТЦК и СП.

Обязательному воинскому учету подлежат женщины, получившие медицинское или фармацевтическое образование. Женщины с другими специальностями могут стать на воинский учет по собственному желанию.

При официальном трудоустройстве необходимо предоставить военно-учетный документ в бумажной форме или в электронном виде через приложение «Резерв+».

При отсутствии такого документа работодатель не имеет законных оснований оформить сотрудницу на работу. За несоблюдение этих требований законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафов.

Если сотрудницу приняли на работу до 18 мая 2024 года, работодателю рекомендуют сообщить об этом в ТЦК и СП в произвольной форме, не ожидая проведения проверок.

Воинский учет на предприятии предусматривает:

уведомление об изменениях персональных военно-учетных данных сотрудницы;

ведение списков персонального воинского учета;

внесение необходимой информации в ведомость оперативного учета.

При этом нахождение на воинском учете само по себе не означает мобилизацию. Женщины могут быть призваны на военную службу только по собственному согласию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сейчас процедура исключения женщин из воинского учета автоматически не проводится. Если есть основания для пересмотра статуса пребывания на учете, вопрос рассматривается индивидуально после обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.