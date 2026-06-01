Исключение женщин из воинского учета — что нужно знать

В ТЦК подчеркнули, что автоматического механизма исключения из воинского учета не существует.

В настоящее время процедура исключения женщин из воинского учета не осуществляется автоматически. Если имеются основания для пересмотра статуса пребывания на учете, вопрос рассматривается индивидуально после обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом напомнил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

«В частности, это касается случаев, когда воинский учет мог быть оформлен с нарушением действующих норм. Для урегулирования таких ситуаций был подготовлен законопроект №15116, однако профильный комитет Верховной Рады рекомендовал его не поддерживать», — подчеркнули в центре комплектования.

В ТЦК обращают внимание, что:

автоматического механизма исключения из воинского учета нет;

каждая ситуация рассматривается отдельно;

решения принимаются в соответствии с требованиями законодательства;

за дополнительными консультациями следует обращаться в ТЦК и СП.

В центре комплектования также напомнили: обязательному воинскому учету подлежат женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование. Для представительниц других специальностей постановка на учет остается добровольной.

«В то же время пребывание на воинском учете само по себе не является основанием для автоматического призыва или мобилизации», — добавили в ТЦК.

