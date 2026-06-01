Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество обновили: что изменилось

ГП «НАИС» обновило программное обеспечение ГРВП.

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что 31 мая обновило программное обеспечение Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).

В рамках указанного обновления были реализованы следующие изменения:

1. В справочник сервитутов ГРВП добавлены новые виды сервитутов:

право размещения (без осуществления капитального строительства) объектов рекреационной инфраструктуры, а также инженерной инфраструктуры, необходимой для их функционирования и обслуживания;

право на развертывание и эксплуатацию электронных коммуникационных сетей;

название сервитута «право прокладки и эксплуатации линий электропередачи, электронных коммуникационных сетей, трубопроводов, других линейных коммуникаций» изменено на «право прокладки и эксплуатации линий электропередачи, трубопроводов, других линейных коммуникаций».

2. Создан новый алгоритм предоставления информации из ГРВП по РНОКПП или ЕГРПОУ субъекта, в отношении которого в ГРВП содержится большое количество записей, а также добавлена возможность загрузки сформированных PDF-файлов без предварительного открытия в браузере с целью избежания ограничений браузера по размеру документа.

Для получения информации по субъекту, у которого имеется большое количество записей в ГРВП, необходимо формировать информацию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по коду ЕГРПОУ/РНОКПП такого субъекта БЕЗ указания его наименования/ФИО и других идентифицирующих атрибутов.

3. Добавлено отображение даты и времени регистрации перенесенной записи в ГРВП и документах, сформированных программным обеспечением ГРВП.

4. В ГРВП в карточке иного вещного права выведена для просмотра информация об атрибутах иных вещных прав, производных от права собственности, а именно: номер части земельного участка, на которую распространяется действие субаренды/сервитута, дополнение к виду сервитута, ИВП распространяется на: все имущество/часть имущества, приобретено на основании договора, заключенного с эмфитевтом, номер сведений об эмфитевзисе.

