Державний реєстр речових прав на нерухоме майно оновили: що змінилося

ДП «НАІС» оновило програмне забезпечення ДРРП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 31 травня оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

У межах зазначеного оновлення було реалізовано:

До довідника сервітутів ДРРП додано нові види сервітутів:

- право розміщення (без здійснення капітального будівництва) об’єктів рекреаційної інфраструктури, а також інженерної інфраструктури, необхідної для їх функціонування та обслуговування;

- право на розгортання, експлуатацію електронних комунікаційних мереж:

назву сервітуту «право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, електронних комунікаційних мереж, трубопроводів, інших лінійних комунікацій» змінено на «право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, трубопроводів, інших лінійних комунікацій».

Створено новий алгоритм надання інформації з ДРРП за РНОКПП чи ЄДРПОУ суб’єкта, щодо якого у ДРРП міститься велика кількість записів, а також додано можливість завантаження сформованих PDF файлів без попереднього відкриття в браузері, з метою уникнення обмеження браузера на розмір документа.

Для отримання інформації по суб’єкту, у якого наявна велика кількість записів в ДРРП необхідно формувати інформацію ВИКЛЮЧНО по коду ЄДРПОУ/РНОКПП такого суб’єкта, БЕЗ зазначення його найменування/ПІБ та інших ідентифікуючих атрибутів.

Додано відображення дати та часу реєстрації перенесеного запису у ДРРП та документах, сформованих програмним забезпеченням ДРРП. Виведено на перегляд ДРРП в картці іншого речового права інформацію про атрибути інших речових прав, похідних від права власності, а саме: номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія суборенди/сервітуту, доповнення до виду сервітуту, ІРП поширюється на: все майно/ частину майна, набуто на підставі договору, укладеного з емфітевтом, номер відомостей про емфітевзис.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.