Державний реєстр речових прав на нерухоме майно оновили: що змінилося
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 31 травня оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).
У межах зазначеного оновлення було реалізовано:
- До довідника сервітутів ДРРП додано нові види сервітутів:
- право розміщення (без здійснення капітального будівництва) об’єктів рекреаційної інфраструктури, а також інженерної інфраструктури, необхідної для їх функціонування та обслуговування;
- право на розгортання, експлуатацію електронних комунікаційних мереж:
- назву сервітуту «право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, електронних комунікаційних мереж, трубопроводів, інших лінійних комунікацій» змінено на «право прокладення та експлуатації ліній електропередачі, трубопроводів, інших лінійних комунікацій».
- Створено новий алгоритм надання інформації з ДРРП за РНОКПП чи ЄДРПОУ суб’єкта, щодо якого у ДРРП міститься велика кількість записів, а також додано можливість завантаження сформованих PDF файлів без попереднього відкриття в браузері, з метою уникнення обмеження браузера на розмір документа.
Для отримання інформації по суб’єкту, у якого наявна велика кількість записів в ДРРП необхідно формувати інформацію ВИКЛЮЧНО по коду ЄДРПОУ/РНОКПП такого суб’єкта, БЕЗ зазначення його найменування/ПІБ та інших ідентифікуючих атрибутів.
- Додано відображення дати та часу реєстрації перенесеного запису у ДРРП та документах, сформованих програмним забезпеченням ДРРП.
- Виведено на перегляд ДРРП в картці іншого речового права інформацію про атрибути інших речових прав, похідних від права власності, а саме: номер частини земельної ділянки, на яку поширюється дія суборенди/сервітуту, доповнення до виду сервітуту, ІРП поширюється на: все майно/ частину майна, набуто на підставі договору, укладеного з емфітевтом, номер відомостей про емфітевзис.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.