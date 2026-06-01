З 1 червня розгляд справ Луганського окружного адмінсуду здійснюватиме Дніпропетровський ОАC

Із 1 червня зміниться територіальна підсудність судових справ Луганського окружного адмінсуду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета» раніше, Вища рада правосуддя змінила територіальну підсудність судових справ трьох судів.

Так, згідно з ухваленим рішенням, з 1 червня розгляд справ, які раніше належали до підсудності Луганського окружного адміністративного суду, здійснюватиме Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності учасникам судових проваджень слід враховувати оновлений порядок під час подання процесуальних документів, звернень та участі в судових засіданнях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.