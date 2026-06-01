З 1 червня розгляд справ Луганського окружного адмінсуду здійснюватиме Дніпропетровський ОАC
15:35, 1 червня 2026
Із 1 червня зміниться територіальна підсудність судових справ Луганського окружного адмінсуду.
Як розповідала «Судово-юридична газета» раніше, Вища рада правосуддя змінила територіальну підсудність судових справ трьох судів.
Так, згідно з ухваленим рішенням, з 1 червня розгляд справ, які раніше належали до підсудності Луганського окружного адміністративного суду, здійснюватиме Дніпропетровський окружний адміністративний суд.
У зв’язку зі зміною територіальної підсудності учасникам судових проваджень слід враховувати оновлений порядок під час подання процесуальних документів, звернень та участі в судових засіданнях.
