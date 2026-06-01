С 1 июня рассмотрение дел Луганского окружного админсуда будет осуществлять Днепропетровский ОАС

С 1 июня изменится территориальная подсудность судебных дел Луганского окружного админсуда.

Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия изменил территориальную подсудность судебных дел трех судов.

Так, согласно принятому решению, с 1 июня рассмотрение дел, которые ранее относились к подсудности Луганского окружного административного суда, будет осуществлять Днепропетровский окружной административный суд.

В связи с изменением территориальной подсудности участникам судебных производств следует учитывать обновленный порядок при подаче процессуальных документов, обращений и участии в судебных заседаниях.

