  1. В Украине

Соломенский райсуд Киева возобновил прием граждан и рассмотрение дел в здании по Грушецкой

13:47, 1 июня 2026
Суд сообщил, что рассмотрение судебных дел судьями, рабочие места которых располагались по Грушецкой 1, возобновлено.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 24 мая в результате вражеского ракетного обстрела здание Соломенского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Грушецкая, 1 получило значительные разрушения.

В понедельник, 1 июня, Соломенский районный суд Киева сообщил, что с сегодняшнего дня помещение суда по адресу: г. Киев, ул. Грушецкая, 1, возобновило свою работу.

«Прием граждан осуществляется в соответствии с установленным графиком приема граждан структурными подразделениями суда на период военного положения в Украине. С графиком можно ознакомиться по ссылке.

Рассмотрение судебных дел судьями, рабочие места которых располагались в этом корпусе, возобновлено», — говорится в заявлении.

