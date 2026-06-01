Часть украинцев получит до 3100 грн летом: кому назначили выплаты

11:22, 1 июня 2026
Кто получит денежную помощь до 24 августа — Кабмин назвал размеры выплат в 2026 году.
Летом 2026 года отдельные категории украинцев получат дополнительные денежные выплаты от государства. Речь идет о единовременной денежной помощи ко Дню Независимости Украины, которую должны выплатить до 24 августа в соответствии с постановлением Кабинета Министров.

В частности, лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья или по другим причинам, выплатят:

  • лицам с инвалидностью I группы — 3100 гривен;
  • лицам с инвалидностью II группы — 2900 гривен;
  • лицам с инвалидностью III группы — 2700 гривен.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах содержания их родителей, получат по 1000 гривен.

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, предусмотрена выплата в размере 3100 гривен.

Членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, а также членам семей погибших ветеранов войны выплатят по 650 гривен.

Кроме того, участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания получат по 450 гривен.

Единовременная денежная помощь будет перечислена получателям ко Дню Независимости Украины, который отмечается 24 августа.

