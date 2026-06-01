Андрей Тесленко и Трипольская ТЭС: как правоохранители оказывают давление на бизнес

Андрей Тесленко и дело вокруг Трипольской ТЭС: почему ремонт энергетической инфраструктуры оказался в центре уголовного производства, какие претензии выдвигают правоохранители и есть ли в деле признаки давления на бизнес

Адвокат Евгений Солодко: Недавно имел дело с интересным кейсом, детали которого попросил прокомментировать коллега-адвокат. Речь шла о правоотношениях между двумя субъектами хозяйствования. Ознакомившись с материалами дела, у него возник когнитивный диссонанс: с одной стороны — два субъекта хозяйствования, между которыми есть договор, подписанные акты выполненных работ и отсутствие претензий (о чем имеется официальный ответ заказчика). С другой стороны — открытое уголовное производство. Причина, по мнению правоохранителей, — завышенная цена договора. При этом ни исков, ни соответствующих заявлений от заказчика, ни жалоб от третьих лиц нет.

Возникает вопрос: как так получается, что в хозяйственном смысле все чисто, а в уголовном — подозрение? Кто здесь потерпевший? Где убытки? Какова их сумма? И главное — наделены ли правоохранительные органы соответствующими функциями, чтобы решать вопросы ценообразования для любых работ?

Дело непростое еще и потому, что речь идет о ремонтных работах на тепловой электростанции, которая получила значительные повреждения в результате российских атак и до сих пор остается одним из главных символов варварской стратегии России по уничтожению гражданской и энергетической инфраструктуры.

Что происходило

Трипольская ТЭС, которая до массированных атак обеспечивала электроэнергией Киев и несколько областей, сегодня фигурирует в вышеупомянутом деле как один из субъектов хозяйствования. За три года полномасштабного вторжения — с 2022 года — электростанция заказала у компании ООО «ЗТЭП» услуги по изготовлению и установке экологического оборудования (преимущественно электрофильтров для уменьшения выбросов) на сумму более 292 млн грн.

Есть официальные подтверждения от руководства ТЭС, что работы выполнены своевременно и в полном объеме: фильтры установлены и функционируют. То есть предмет преступления отсутствует.

Вместе с тем имеется уголовное дело, в рамках которого следственное управление Национальной полиции Киевской области выдвинуло подозрение Андрею Тесленко и еще нескольким лицам, связанным с компанией ООО «ЗТЭП», которая была исполнителем работ. Подозрение предъявлено по статье 209 Уголовного кодекса — легализация средств, полученных преступным путем.

Легализация давления: как работает статья 209 Уголовного кодекса

Уверен, что все мои коллеги-адвокаты прекрасно знают, что статью 209 можно инкриминировать только тогда, когда установлен факт совершения предикатного преступления, в результате которого были получены денежные средства: растрата, присвоение, мошенничество и тому подобное. Однако на сегодняшний день никакого предикатного преступления в упомянутом уголовном производстве не установлено. Нет ни статьи, ни суммы убытков, ни предварительной судебно-экономической экспертизы.

То есть людям сообщили о подозрении в легализации преступно полученных средств, однако преступление, в результате которого эти средства якобы были получены, до сих пор не определено. Полный хаос и произвол!

Судья районного суда города Киева, рассматривая ходатайство об избрании меры пресечения, задал следователю прямой вопрос: какова сумма убытков? Ответ: «Мы проводим экспертизу». Суд проявил здравый смысл и сначала отказал во взятии под стражу, затем — в круглосуточном домашнем аресте, затем — в ночном аресте и в конечном итоге отпустил обвиняемых под личное обязательство. На самом деле это очень показательно и красноречиво, поскольку, скорее всего, когнитивный диссонанс возник и у судьи при рассмотрении материалов дела.

О «завышенных» ценах

Правоохранители считают, что цена контрактов была завышена примерно на 50 миллионов гривен. Но было ли с чем сравнивать? Ведь рынок модернизации и монтажа электрофильтров такого класса в Украине фактически представлен двумя-тремя игроками, а продукция, которую устанавливает ООО «ЗТЭП», является эксклюзивной и изготавливается по индивидуальным инженерным расчетам (конкретный блок, конкретные параметры выбросов, конкретные габариты трубы). А значит — и стоимость таких работ рассчитывается индивидуально. Поэтому почему правоохранители решили, что цена завышена, остается загадкой.

С таким же успехом они могли бы попытаться выяснить, сколько стоил наш самолет «Мрия». Уникальный самолет, не имевший аналогов. И сравнить его стоимость нельзя ни с одним другим самолетом. Только приблизительно. Поэтому логично, что правоохранитель, который изучал рынок и не нашел аналогов, не может установить точную стоимость. А если этот вывод сделан на основании предложений конкурентов, то не стоит забывать еще об одном важном критерии — качестве и уникальности продукции.

С таким же успехом можно обвинить завод Антонова в завышенной стоимости легендарной «Мрии», а на этом основании затем открыть дело по ст. 209 — «легализация средств, полученных от создания уникального самолета». Потому что «аналогов нет, а значит — все подозрительно».

Более того. Все тендеры, организованные Трипольской ТЭС, в которых принимало участие ООО «ЗТЭП», были открытыми и публичными. Поэтому все участники рынка имели одинаковые шансы получить контракт. Однако проиграли по качеству либо из-за более высокой ценовой предложения.

Что это означает юридически

Подводя итог, скажу так: на одной чаше весов — отсутствие установленного предикатного преступления, не определенная сумма убытков, отсутствие экономической экспертизы. На другой — прозрачные тендеры, выполненные работы, отсутствие претензий. Казалось бы, должен победить здравый смысл, но пока побеждает маразм. А скорее всего — действия конкурентов, которые вступили в сговор с правоохранителями.

В нынешней конфигурации это не уголовное дело и даже не хозяйственный спор, а экономическая дискуссия о методологии ценообразования уникального продукта на уникальном рынке. В худшем случае — это уже нечто совершенно иного уровня, выходящее за пределы правового поля. Не исключаю и перераспределение энергетического рынка страны во время полномасштабной войны на фоне заявлений о приватизации «Центрэнерго».

Энергетический контекст

Хочу еще раз напомнить, что Трипольская ТЭС — это электро- и теплоснабжение для миллионов домохозяйств и предприятий. Значение каждого исправного блока в условиях войны критично. А по словам моего коллеги, ООО «ЗТЭП» всегда входило в положение и в условиях экономических и военных рисков часто работало без предоплаты. При этом честно выполняло свои обязательства как перед контрагентами, так и перед персоналом — выплачивало заработную плату и уплачивало налоги.

В ответ получило уголовное дело.

Что это напоминает

Ситуация вписывается в знакомый контекст — перераспределение рынка с помощью правоохранителей. Схема не новая: если нельзя выбить конкурента на тендере — можно выбить его с рынка с помощью силовиков. Уголовное дело, даже без обвинительного приговора и ареста руководства, парализует компанию. Банки замораживают счета, отказывают в кредитовании, партнеры отказываются от сотрудничества, кредиторы требуют немедленного возврата долгов, персонал разбегается.

Поэтому, если завтра на месте ООО «ЗТЭП» появится другая, менее квалифицированная, но «правильная» компания — это будет подтверждением классического рейдерского приема с привлечением правоохранителей. Такими действиями они фактически помогают врагу. Ведь это не просто давление на бизнес, это сознательные действия по ослаблению украинской энергосистемы.

Вывод

На мой взгляд, это дело имеет признаки использования правоохранительного механизма в интересах определенных бизнес-групп — для вытеснения с рынка компании, которую невозможно победить в честной конкурентной борьбе. Подтверждением этого является не только процессуальная слабость обвинения, но и то, что заказчик (Трипольская ТЭС) претензий к ООО «ЗТЭП» не имеет.

Очень печально, что вместо защиты государства и его критической инфраструктуры правоохранительные органы неосознанно или за деньги становятся инструментом рейдерской атаки. И это происходит не где-то на периферии, а на объекте критической энергетической инфраструктуры страны.

Поэтому, возможно, настало время называть вещи своими именами: то, что происходит, — это не правосудие. Это предательство интересов государства.

