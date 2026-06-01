Почему Верховный Суд снижает гонорары адвокатов: позиция Большой Палаты

Позиция БП ВС подтверждает, что не стоит рассчитывать на компенсацию юридической помощи за дублированные процессуальные документы.

Вопрос распределения судебных расходов в хозяйственном судопроизводстве — довольно дискуссионная категория процессуального права, в которой пересекаются и принцип свободы договора между клиентом и адвокатом, и пределы судебного контроля за соразмерностью расходов.

В деле № 911/969/24 Верховный Суд в составе Большой Палаты дополнительным постановлением сформулировал новые подходы не только к оценке расходов на профессиональную юридическую помощь, но и к вопросу их реального возмещения в сложных хозяйственных спорах.

Решение по этому делу стало ориентиром для дальнейшей практики относительно того, какими критериями должны руководствоваться суды при определении разумности и необходимости расходов на адвокатские услуги на самом высоком уровне судебной инстанции. БП ВС решила не только спор по поставке сельхозтехники, но и вопрос того, сколько стоит интеллектуальный труд адвоката в высшей судебной инстанции.

БП ВС в постановлении от 18.02.2026 решила, что принятие денег без возражений свидетельствует о прекращении обязательства по договоренности сторон.

Поскольку поставщик выиграл дело в кассации, а жалоба истца оставлена без удовлетворения, поставщик получил право на возмещение расходов на профессиональную юридическую помощь.

Поэтому проанализируем именно Дополнительное постановление БП ВС от 20.05.2026, которое раскрывает механизмы оценки «реальности» и «неизбежности» адвокатских расходов.

Формула гонорара

Поставщик просил взыскать с оппонента 65 000 гривен. Адвокат обосновал сумму следующим образом: его почасовая ставка составляет 10 000 грн. Составление возражений против открытия кассационного производства заняло 4 часа, что стоило 40 000 гривен. Составление отзыва на кассационную жалобу заняло 2 часа, поэтому стоило 20 000 грн. Ходатайство о видеоконференции заняло 0,5 часа стоимостью 5 000 грн.

Поставщик предоставил полный пакет документов: договор, дополнительное соглашение, акт приема-передачи услуг и счет-фактуру. Казалось бы, формальные требования ХПК Украины соблюдены.

Защита истца

Истец выступил с возражениями, которые стали ключевыми для суда.

Так, истец отметил, что содержание возражений и отзыва поставщика фактически повторяет позицию, изложенную в судах первой и апелляционной инстанций. Новой правовой аналитики в кассации не было.

Истец обратил внимание на завышение объема затраченного времени. В частности, заявленные 4 часа на подготовку возражений, содержание которых фактически дублировало доводы отзыва, были указаны как не соответствующие критерию разумности и необходимости расходов.

Истец ссылался на договорные обязательства с адвокатом, однако фактических доказательств оплаты оказанных услуг или осуществления расчетов на момент рассмотрения вопроса о расходах не было подано. Это стало дополнительным аргументом при оценке соразмерности заявленных сумм.

В совокупности эти обстоятельства повлияли на подход суда к определению пределов компенсации расходов на юридическую помощь и подтвердили тенденцию к контролю за их обоснованностью в хозяйственном процессе.

Позиция Большой Палаты

БП ВС отклонила аргумент истца об отсутствии оплаты услуг адвоката. Для распределения расходов достаточно доказать, что они должны быть уплачены согласно договору.

Суд признал, что вмешательство в договорные отношения адвоката и клиента (ст. 627 ГК) возможно только в случае обоснованного ходатайства другой стороны о несоразмерности.

Ссылаясь на практику ЕСПЧ (дела «Двойных против Украины», «East/West Alliance Limited»), БП ВС подчеркнула, что расходы должны быть «фактическими, неизбежными и обоснованными».

Однако БП ВС согласилась с истцом относительно несоразмерности работ.

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Верховный Суд во время открытия кассационного производства по этому делу определением от 07 апреля 2025 года не принял во внимание никакие доводы возражения истца относительно открытия кассационного производства, в частности относительно неподобия правоотношений в приведенных делах и в пересматриваемом деле, поскольку такие доводы проверяются во время рассмотрения кассационной жалобы по существу.

Такие обстоятельства, как непринятие кассационным судом подготовленных адвокатом процессуальных документов, неоднократно учитывались Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного Суда как основание для уменьшения размера заявленных к взысканию расходов на профессиональную юридическую помощь, в частности, в постановлениях от 12 марта 2024 года по делу № 904/1105/23, от 02 апреля 2026 года по делу № 903/466/25.

Во время оценки судом соразмерности заявленных к взысканию расходов по оплате составления отзыва на кассационную жалобу подлежит учету также то, что позиция ответчика в контексте его возражений против удовлетворения исковых требований была сформирована еще в суде первой инстанции и в связи с кассационным обжалованием не менялась.

Кроме того, приведенные в отзыве на кассационную жалобу возражения относительно сути заявленных исковых требований подобны тем, которые были приведены в судах предыдущих инстанций, а содержание отзыва дублирует в определенной степени выводы судов первой и апелляционной инстанции по этому делу и содержание процессуальных документов, поданных ответчиком ранее, в частности возражения против открытия кассационного производства. То есть, позиция ответчика была сформирована еще в первой инстанции.

Суд прямо указал, что участие адвоката в кассации свелось к «повторению уже сформированной позиции». Верховный Суд неоднократно указывал на то, что при определении суммы возмещения судебных расходов на профессиональную юридическую помощь суд должен исходить из критерия реальности адвокатских расходов, а также критерия разумности их размера с учетом конкретных обстоятельств дела и финансового состояния обеих сторон (дополнительное постановление Большой Палаты Верховного Суда от 19 февраля 2020 года по делу № 755/9215/15-ц).

В результате БП ВС признала, что 65 000 грн за повторение ранее написанных тезисов не соответствует критерию разумности и реальности, и уменьшила заявленный к взысканию размер расходов на профессиональную юридическую помощь до 20 000 грн, которые истец должен возместить ответчику.

