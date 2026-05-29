В Румынии российский беспилотник врезался в многоэтажный дом: есть пострадавшие — видео

В результате взрыва в доме произошел пожар.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Украиной, российский ударный беспилотник попал в жилой дом. Об этом сообщила местная служба экстренного реагирования ISU.

После попадания дрона в дом был слышен взрыв, после чего загорелась квартира на 10-м этаже.

«Недавно в городе Галац дрон упал на жилой дом. В результате удара произошел взрыв и вспыхнул пожар в квартире на 10-м этаже. На место происшествия прибыли силы и средства ISU Галац для ликвидации последствий инцидента и обеспечения безопасности зоны при поддержке других подразделений МВД и специализированных команд SRI. Два человека, находившиеся в загоревшейся квартире, самостоятельно эвакуировались. На данный момент жертв не обнаружено», — говорится в сообщении.

В настоящее время известно о двух пострадавших.

Реакция МИД Румынии

МИД Румынии назвало инцидент с дроном «серьезной и безответственной эскалацией» со стороны России.

«Этот инцидент является серьезной и безответственной эскалацией со стороны Российской Федерации. Румыния предпримет необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и ее воздушного пространства», — говорится в заявлении МИД Румынии.

В ведомстве добавили, что Румыния проинформировала союзников и генерального секретаря НАТО об обстоятельствах происшествия и обратилась с просьбой принять меры для ускорения передачи ей средств противодействия беспилотникам.

«Российская Федерация остается государством-агрессором, ведущим незаконную войну, которая имеет серьезные последствия для региональной безопасности и безопасности граждан. Российская Федерация несет прямую ответственность за эти серьезные и безответственные действия», — заявили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

Румыния, добавили в МИД, будет действовать с максимальной решимостью для усиления международного давления на Российскую Федерацию с целью немедленного и всеобъемлющего прекращения огня.

Заявление Минобороны Румынии

В Минобороны Румынии заявили, что этот дрон оказался российским.

Для перехвата воздушной цели с авиабазы Фетешть в 01:19 в небо подняли два истребителя F-16 при поддержке вертолета. Пилоты получили разрешение на уничтожение цели. После обнаружения дрона жителей уездов Тулча, Галац и Брэила оперативно предупредили об опасности через систему Ro-Alert.

«Ситуация развивается, мы будем предоставлять информацию и официальные данные по мере их поступления», — заявили в Министерстве национальной обороны Румынии.

Уже около 01:53 в системе Ro-Alert появилось сообщение о падении дрона.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.