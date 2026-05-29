  1. В Украине

В Днепре студенты воспроизвели конституционный процесс в формате реального суда

16:14, 29 мая 2026
В рамках деятельности научно-практического ХАБа «Верховенство права» провели модельное заседание Большой палаты КСУ.
В Национальном техническом университете «Днепровская политехника» провели образовательное мероприятие в формате учебной модели открытого пленарного заседания Большой палаты Конституционного Суда Украины. Событие прошло в рамках деятельности научно-практического ХАБа «Верховенство права» и было посвящено теме «Конституционный контроль и пределы правоприменения».

Аудитория университета условно превратилась в зал судебного заседания, где вместо обычной лекции студентов ждали правовые дискуссии, анализ сложных конституционных вопросов и возможность почувствовать атмосферу работы Конституционного Суда Украины.

Участие в мероприятии приняли представители судебной системы, научного сообщества и международных институтов. С приветственными словами к участникам обратились ректор НТУ «Днепровская политехника» Александр Азюковский, руководитель Секретариата Конституционного Суда Украины Виктор Бесчастный, судья КСУ Галина Юровская, председатель Третьего апелляционного административного суда Анатолий Коршун и председатель Днепропетровского окружного административного суда Владимир Горбалинский.

В состав судейской коллегии, сформированной совместно с представителями университета, вошли представители Днепропетровского окружного административного суда: заместитель председателя суда Андрей Коренев, судья-спикер Василий Ильков и судья Анна Сластьон.

Среди гостей мероприятия также были старший советник по вопросам прокуратуры Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (КМЕС) Хенри Телкки (Финляндия), помощник ректора ДГУВД, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор Лариса Наливайко, начальник управления представительства интересов государства в суде Днепропетровской областной прокуратуры Анжелика Барчук, адвокат, заместитель председателя квалификационной палаты квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Днепропетровской области Наталья Лысенко, а также ученые и преподаватели кафедры публичного права НТУ «Днепровская политехника».

Главными участниками модельного заседания стали студенты первого и второго курсов университета.

Практическая часть мероприятия проходила в формате, максимально приближенном к реальному пленарному заседанию Большой палаты Конституционного Суда Украины. Студенты работали с нормативной базой, анализировали решения Конституционного Суда Украины, формировали правовые позиции и участвовали в профессиональной дискуссии. Для многих это стало первым опытом, когда теория из учебников ожила в формате реального судебного процесса.

Основой для моделирования стало одно из самых известных дел современного украинского конституционного права. Во время обсуждения участники поднимали вопросы независимости судебной власти, пределов государственного контроля, принципа разделения властей и юридической определенности.

После завершения мероприятия представители судебной власти подчеркнули важность подобных инициатив для формирования будущих юристов.

суд КСУ Днепр

