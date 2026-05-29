Конкурс в ВАКС выходит на финишную прямую: кто подтвердил способность осуществлять правосудие

16:20, 29 мая 2026
ВККС завершила собеседования в составе временной коллегии с кандидатами на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.
Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов в рамках конкурса на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

По итогам заседания ВККС объявила следующие решения:

Гуцал Оксана Петровна - 734,20 балла (подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде);

Танасевич Елена Витальевна - 766,22 (подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде);

Скрекля Леся Ивановна - 727,29 (подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде);

Смаль Инна Анатольевна - 742,64 (подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде).

Комиссия завершила собеседования в составе временной коллегии с кандидатами на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Напомним, ранее Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания трех кандидатов в рамках конкурса на занятие должностей судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

По результатам оценивания способность осуществлять правосудие в ВАКС подтвердили Чайкин Игорь Борисович (747,68 балла), Мовчан Наталья Владимировна (734,32 балла) и Сикора Екатерина Александровна (757,25 балла). Всего на этом этапе конкурса в ВАКС запланировано проведение собеседований с 22 кандидатами.

