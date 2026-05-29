Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

В Украине предлагают законодательно ввести новый вид перерыва для работников — перерыв для психологической разгрузки. Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект № 15281 предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины и направлен на реагирование на рост психоэмоционального истощения работников, профессионального выгорания и длительного стресса, которые особенно усилились в условиях войны.

Почему возникла необходимость внесения изменений

Сейчас действующее трудовое законодательство не учитывает вопросы психического здоровья работников. Кодекс законов о труде Украины содержит нормы о перерывах для отдыха и питания, а также специальные перерывы для отдельных категорий работников, однако отдельного механизма краткосрочного психологического восстановления в течение рабочего дня не существует.

Проблема заключается в том, что из-за полномасштабной войны РФ против Украины военные действия, воздушные тревоги, потери, нестабильность и постоянное психоэмоциональное напряжение существенно влияют на работников практически во всех сферах. Постоянные нервно-психические нагрузки, тревожность, эмоциональное истощение и стресс негативно влияют не только на состояние здоровья людей, но и на эффективность работы. Среди последствий — снижение производительности труда, увеличение количества ошибок, профессиональные конфликты, временная нетрудоспособность и ухудшение трудовой дисциплины.

Что предлагают изменить

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс законов о труде Украины новой статьей 66-1, которая будет предусматривать возможность предоставления работникам перерыва для психологической разгрузки продолжительностью до 20 минут в течение рабочего дня. Такой перерыв предоставляется по просьбе работника и с согласия работодателя и включается в рабочее время.

Предполагается, что во время такого перерыва работники смогут использовать различные способы психологического восстановления, включая медитацию, дыхательные упражнения, физическую активность или другие меры, направленные на релаксацию и восстановление сил.

Также законопроект не требует от работодателей дополнительных расходов на обустройство специальных помещений или закупку оборудования. Он лишь предоставляет им возможность участвовать в таких мерах. Порядок их реализации предлагается определять коллективным договором или соглашением между сторонами.

В то же время некоторые работодатели в Украине уже внедряют элементы психологической поддержки работников — оборудуют комнаты для релаксации, зоны отдыха, используют практики медитации, настольные игры, бильярд, теннис или привлекают психологов для работы с персоналом. Такие меры направлены на снижение уровня стресса, тревожности и профессионального выгорания. Однако в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что подобные практики пока не стали массовыми, а большинство работников остаются фактически незащищенными перед постоянными психоэмоциональными нагрузками.

Реализация законопроекта может создать проблемы

Вместе с тем предложенный механизм уже вызывает вопросы относительно его практической эффективности. Законопроект закрепляет право работника на «перерыв для психологической разгрузки», однако фактически ставит его предоставление в зависимость от согласия работодателя. Это означает, что в будущем может возникнуть ситуация, когда соответствующее право будет существовать лишь формально, но работники не смогут реально им воспользоваться из-за отказа руководства или производственной необходимости.

Кроме того, документ не содержит каких-либо критериев или гарантий порядка согласования такого перерыва. Не определено, в каких случаях работодатель может отказать, должно ли такое решение быть обоснованным, а также будут ли существовать механизмы защиты работника от злоупотреблений.

Также не урегулирован вопрос сферы применения нововведения. Законопроект не разграничивает, для каких именно категорий работодателей или работников будут действовать эти нормы — государственной службы, критической инфраструктуры, производственных предприятий, частного сектора или сферы услуг. Отсутствие такого разграничения может создать трудности в практической реализации нормы, поскольку специфика работы в офисе существенно отличается от непрерывного производства, медицины, транспорта или энергетики.

Авторы законопроекта считают, что краткосрочная психологическая разгрузка будет способствовать повышению производительности труда и снижению профессионального выгорания. В то же время законопроект не содержит прогнозов возможного влияния нововведения на организацию рабочего процесса, производительность труда или расходы работодателей.

В будущем это может создать проблему для реализации законопроекта, поскольку право, закрепленное законом, существует, но воспользоваться им будет невозможно.