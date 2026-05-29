  1. Публикации
  2. / Законодательство

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

16:00, 29 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.
Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях
Фото: magnific
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине предлагают законодательно ввести новый вид перерыва для работников — перерыв для психологической разгрузки. Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект № 15281 предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины и направлен на реагирование на рост психоэмоционального истощения работников, профессионального выгорания и длительного стресса, которые особенно усилились в условиях войны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Почему возникла необходимость внесения изменений

Сейчас действующее трудовое законодательство не учитывает вопросы психического здоровья работников. Кодекс законов о труде Украины содержит нормы о перерывах для отдыха и питания, а также специальные перерывы для отдельных категорий работников, однако отдельного механизма краткосрочного психологического восстановления в течение рабочего дня не существует.

Проблема заключается в том, что из-за полномасштабной войны РФ против Украины военные действия, воздушные тревоги, потери, нестабильность и постоянное психоэмоциональное напряжение существенно влияют на работников практически во всех сферах. Постоянные нервно-психические нагрузки, тревожность, эмоциональное истощение и стресс негативно влияют не только на состояние здоровья людей, но и на эффективность работы. Среди последствий — снижение производительности труда, увеличение количества ошибок, профессиональные конфликты, временная нетрудоспособность и ухудшение трудовой дисциплины.

Что предлагают изменить

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс законов о труде Украины новой статьей 66-1, которая будет предусматривать возможность предоставления работникам перерыва для психологической разгрузки продолжительностью до 20 минут в течение рабочего дня. Такой перерыв предоставляется по просьбе работника и с согласия работодателя и включается в рабочее время.

Предполагается, что во время такого перерыва работники смогут использовать различные способы психологического восстановления, включая медитацию, дыхательные упражнения, физическую активность или другие меры, направленные на релаксацию и восстановление сил.

Также законопроект не требует от работодателей дополнительных расходов на обустройство специальных помещений или закупку оборудования. Он лишь предоставляет им возможность участвовать в таких мерах. Порядок их реализации предлагается определять коллективным договором или соглашением между сторонами.

В то же время некоторые работодатели в Украине уже внедряют элементы психологической поддержки работников — оборудуют комнаты для релаксации, зоны отдыха, используют практики медитации, настольные игры, бильярд, теннис или привлекают психологов для работы с персоналом. Такие меры направлены на снижение уровня стресса, тревожности и профессионального выгорания. Однако в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что подобные практики пока не стали массовыми, а большинство работников остаются фактически незащищенными перед постоянными психоэмоциональными нагрузками.

Реализация законопроекта может создать проблемы

Вместе с тем предложенный механизм уже вызывает вопросы относительно его практической эффективности. Законопроект закрепляет право работника на «перерыв для психологической разгрузки», однако фактически ставит его предоставление в зависимость от согласия работодателя. Это означает, что в будущем может возникнуть ситуация, когда соответствующее право будет существовать лишь формально, но работники не смогут реально им воспользоваться из-за отказа руководства или производственной необходимости.

Кроме того, документ не содержит каких-либо критериев или гарантий порядка согласования такого перерыва. Не определено, в каких случаях работодатель может отказать, должно ли такое решение быть обоснованным, а также будут ли существовать механизмы защиты работника от злоупотреблений.

Также не урегулирован вопрос сферы применения нововведения. Законопроект не разграничивает, для каких именно категорий работодателей или работников будут действовать эти нормы — государственной службы, критической инфраструктуры, производственных предприятий, частного сектора или сферы услуг. Отсутствие такого разграничения может создать трудности в практической реализации нормы, поскольку специфика работы в офисе существенно отличается от непрерывного производства, медицины, транспорта или энергетики.

Авторы законопроекта считают, что краткосрочная психологическая разгрузка будет способствовать повышению производительности труда и снижению профессионального выгорания. В то же время законопроект не содержит прогнозов возможного влияния нововведения на организацию рабочего процесса, производительность труда или расходы работодателей.

В будущем это может создать проблему для реализации законопроекта, поскольку право, закрепленное законом, существует, но воспользоваться им будет невозможно.

 

законопроект

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Право без гарантий: почему идея о 20-минутном релаксе на работе может не заработать в Украине в реальных условиях

Законопроект о коротких психологических перерывах вызывает дискуссии из-за зависимости их предоставления от решения работодателя и отсутствия четких гарантий.

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву отстранили от осуществления правосудия в связи с подозрением в получении взятки

Судью Верховного Суда Ирину Григорьеву временно отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Украинцы смогут защищать гражданские права через претензионный порядок без обращения в суд

Новый законопроект предлагает закрепить в Гражданском кодексе Украины порядок досудебного урегулирования споров путём направления письменной претензии.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Игоря Железного отстранили от осуществления правосудия: решение ВСП

В связи с привлечением к уголовной ответственности Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Верховного Суда Игоря Железного.

Авто, изъятое на нужды ВСУ, невозможно вернуть до конца войны — что говорят суды

При изъятии имущества на нужды ВСУ возврат реквизированных активов почти не применяется, тогда как основным способом защиты становится взыскание компенсации.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]